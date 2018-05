1 de mayo.- CC.OO. y UGT reclaman en Vigo que la recuperación económica revierta en los trabajadores

1/05/2018 - 13:57

Llaman a la movilización pero creen que una huelga general debe basarse en una estrategia "global" y "unitaria"

VIGO, 1 (EUROPA PRESS)

Bajo el lema 'Tempo de gañar', miles de personas se han manifestado este martes por las calles del centro de Vigo, convocadas por UGT y CC.OO. con motivo del 1 de mayo, para reclamar una reversión de las políticas de recorte del PP y una mayor distribución de la riqueza, acorde con la recuperación económica.

La manifestación partió pasadas las 11.30 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz y, en ella han participado, además de los secretarios generales de ambos sindicatos en Galicia, José Antonio Gómez (UGT) y Ramón Sarmiento (CC.OO.), el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero; el portavoz de En Marea, Luís Villares; o el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otros cargos políticos.

José Antonio Gómez ha llamado a la movilización para que este primero de mayo sea "un punto de inflexión" para cambiar las políticas laborales y económicas que "están condenando a la inmensa mayoría de la población a la pobreza y a la precariedad laboral". "La recuperación solo llega a unos pocos", ha sentenciado.

El secretario xeral de UGT ha defendido "la igualdad plena" entre hombres y mujeres, porque "mucha gente no entendió el grito unánime del 8 de marzo", como demuestra la sentencia de 'La Manada' o la brecha salarial. "No nos valen parches electoralistas", ha incidido, en alusión a la subida de las pensiones, y ha advertido de que, si no se reconduce la situación, la movilización social irá en aumento y habrá un 2018 "muy caliente".

Por su parte, el responsable de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, ha subrayado que "se dan las condiciones para que la clase trabajadora se movilice en la calle" porque "no se está dando un proceso de distribución" pese al crecimiento económico. "Se está ensanchando la pobreza y va a ser la movilización unitaria la que está llamada a revertir las actuales políticas, y de paso que se lleve también a quienes trajeron estas políticas tan desiguales", ha afirmado.

Con respecto a la convocatoria de huelga general promovida por la CIG, ha señalado que "todas las organizaciones" están emplazadas a movilizarse y la huelga general "tiene que estar presente dentro de una estrategia global", priorizando el "contenido unitario" de sindicatos y fuerzas de izquierda del país.

MANIFIESTO

En el manifiesto leído tras la marcha, los sindicatos convocantes han denunciado que la desigualdad y la pobreza "han alcanzado niveles superiores" a los de antes de la crisis, y han criticado que, pese al crecimiento de la economía gallega, las mejoras no llegan a los bolsillos ni a las condiciones laborales de los trabajadores.

Así, han señalado el incremento de los contratos temporales y a tiempo parcial o de la brecha salarial; los niveles "mínimos" de protección a desempleados; las "fórmulas abusivas" de organizar el tiempo de trabajo; o el aumento de la siniestralidad laboral.

A ello se une que la negociación colectiva está "constreñida" por las reformas laborales y por la actitud de la patronal, que "se resiste a revertir en los trabajadores los efectos positivos del crecimiento económico".

En este escenario, CC.OO. y UGT han avanzado que lanzarán "una creciente movilización social y laboral, que obligue a la patronal y al Gobierno a abordar las reformas necesarias en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad".

Asimismo, han reclamado recuperar el "papel central" de los convenios sectoriales estatales, derogar "aspectos regresivos" de las reformas laborales, la absolución de los 300 sindicalistas que están "condenados o procesados" en España; un sistema fiscal "más justo y eficiente"; o la puesta en marcha "inmediata" de la prestación de ingresos mínimos.