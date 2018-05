Las mujeres encabezan en Valladolid una protesta protagonizada por reclamaciones en Igualdad

1/05/2018 - 14:02

Las mujeres han encabezado este martes en Valladolid una manifestación protagonizada por reclamaciones en materia de Igualdad. Las cerca de 4.000 personas que han recorrido las calles de la capital vallisoletana han estado lideradas por una pancarta morada con el lema 'Vivas, libres, unidas' en una protesta con reminiscencias de la multitudinaria manifestación del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos han convocado manifestaciones con motivo del Día Internacional del Trabajo en las nueve capitales de provincia de Castilla y León, además de en otros municipios como Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Ponferrada o Medina del Campo, todas ellas bajo el lema 'Tiempo de ganar' en igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. Precisamente, las mujeres han sido el eje de esta movilización, que ha tomado el relevo a la protesta del 8 marzo y cuyos tintes feministas han salpicado la comitiva con banderines de color morado, agitados al ritmo de la habitual batucada.

En la avanzadilla se encontraba la secretaria de Igualdad y Juventud de UGT CyL, Ana Isabel Martín Díaz, quien ha apuntado que el puesto vanguardista de las mujeres en este 1 de mayo se debe a que su lucha es "constante y diaria", razón por la que este año los sindicatos han "alzado la voz" por la "desprotección" social de las mujeres, la "desigualdad", o determinadas sentencias que dan "vía libre" a actitudes machistas que quedan "impunes".

También ha estado al frente de la protesta la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO CyL, Yolanda Martín Ventura, que ha suscrito las palabras de su homóloga y ha destacado las "graves desigualdades" que sufren las mujeres en todos los ámbitos, "hoy con especial relevancia en el mundo laboral", en el que esa discriminación se hace efectiva "tanto en el acceso a un trabajo como en la promoción profesional". Asimismo, ha recordado la manifestación del pasado 8 de marzo, que ha marcado "un antes y un después en la lucha feminista" en pos de una igualdad "efectiva y real".

El secretario general de CCOO CyL, Vicente Andrés, en torno al 1 de mayo han coincidido diversas protestas --pensiones, derechos laborales e igualdad-- que "revelan" el momento de "incertidumbre" que vive el país, todas ellas "arrastradas por la movilización de las mujeres".

Asimismo ha destacado el "convulso problema" de las pensiones o la distribución desigual de los frutos de la recuperación económica, que hasta el momento solo ha favorecido a la patronal y que dibuja un modelo de salida de la crisis que no convence a los sindicatos. "La sociedad no acepta que haya crecimiento pero no reparto", ha señalado Andrés, por lo que las movilizaciones incrementarán a partir del próximo 15 de mayo.

Según ha advertido el secretario general de UGT CyL, Faustino Temprano, esas movilizaciones "no solo aumentarán, sino que serán más contundentes" si no se llega a un acuerdo en las mesas de negociación con el Gobierno y la patronal.

Temprano también ha recordado que la reivindicación de este 1 de mayo recoge el testigo de la manifestación del 8 de marzo con las políticas en materia de igualdad como preferencia, especialmente en Castilla y León, donde la brecha salarial supera "casi en un punto a la media nacional", ha lamentado Temprano.

DIGNIDAD DEL MERCADO LABORAL

Junto a los sindicatos, los partidos políticos como el PSOE también han salido a la calle para defender la "dignidad del mercado laboral", tal y como ha señalado el secretario general del PSOE en CyL, Luis Tudanca, quien ha afirmado que "queda mucho por luchar" después de unos años que han significado un "castigo sin precedentes" para la clase trabajadora en materia de "derechos, salarios o precariedad".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de "presumir" de la salida de una crisis económica que, sin embargo, "sigue instalada en amplias capas de la sociedad que aún no han recuperado sus derechos". Por ello, ha reivindicado el fin de la Reforma Laboral, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la mejora de los salarios, o una ley de igualdad para acabar con la brecha salarial.

En la misma línea, el secretario general de Podemos en CyL, Pablo Fernández, ha reivindicado la derogación de las reformas laborales, ha reclamado un "trabajo digno" que acabe con la precariedad "sangrante" a la que el PP ha "condenado" a los trabajadores de la Comunidad y ha exigido, "más que nunca", el fin de la brecha salarial laboral y "lacerante" que sufren las mujeres. Además, ha añadido que "luchará" por que todos aquellos que han sido "expulsados" de Castilla y León puedan volver para desarrollar un "proyecto de vida" en su tierra.

A juicio de Fernández, en esta "jornada histórica" la ciudadanía ha demostrado que "ansía un cambio de gobierno", que llegará con la "germinación de una primavera de cambio" que en 2019 desalojará al PP de la Junta de Castilla y León, ha zanjado.