Miles de personas reclaman en Langreo 'Igualdad, mejor empleo y pensiones dignas'

1/05/2018 - 14:36

Miles de personas han participado este martes en Langreo en la manifestación convocada por CCOO y UGT con motivo del Día Internacional del Trabajo este 1 de mayo. Una marcha bajo el lema "Tiempo de Ganar" y en la que reclamaban "igualdad, mejor empleo, mejores salarios y pensiones dignas".

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

La manifestación comenzó poco después de las 12.00 horas y partió del parque Dolores Fernández Duro, de La Felguera, encabezada por los secretarios generales de ambos sindicatos convocantes, Javier Fernández Lanero, de UGT, y José Manuel Zapico de CCOO.

Lanero ha querido lanzar un mensaje "claro" al inicio de la marcha: "No vamos a consentir más recortes de derechos y libertades. No vamos a consentir más mentiras como nos está ocurriendo con las pensiones".

Sobre esto último ha apuntado que los sindicatos ya sabían "que había dinero" para las pensiones antes del cambio de estrategia del PP, y ha advertido que "no valen parches, no valen aplazamientos ni inventos de última hora". Ha reclamado un sistema público de pensiones que garantice que "va a haber futuro". "No queremos, que es lo que pretende el Gobierno de este país, que haya un sistema privado de pensiones complementado con una pensión pública de mierda", remarca.

También ha asegurado que exigirán lo mismo con la brecha salarial, detrás de la cual, según ha dicho "está la desigualdad de género, está el machismo, las más de mil mujeres asesinadas en los últimos 15 años, las más de mil violaciones de 2016, y detrás de eso están las manadas de animales que andan libres violando a las mujeres bajo la impunidad de una justicia retrógrada y mal formada".

El sindicato al que representa también exigirá la derogación de la reforma laboral, así como la subida de salarios y contratos de calidad. Para Lanero, el "problema fundamental es el PP" que gobierna debido a que los partidos de la izquierda "no se han puesto de acuerdo", algo que provoca que "en Asturias no haya presupuestos y la condena de estar dos años sin presupuestos es que el porvenir y el futuro de muchos asturianos está en entredicho". "Es una irresponsabilidad anteponer los intereses partidistas a los intereses de los asturianos", asegura.

Por su parte, José Manuel Zapico ha recordado que se celebra el 40 aniversario de la primera manifestación legal en España y ha querido destacar la difícil situación de jóvenes que "después del esfuerzo de estudiar, de la familia para ahorrar, del esfuerzo colectivo para tener una buena Universidad, trabajan más allá de Pajares y del Cantábrico".

"Queremos una Asturias para vivir y trabajar", ha remarcado, apuntando la necesidad de un Gobierno autonómico "que lidere los intereses de los asturianos y asturianas, que exija inversiones suficientes". "Necesitamos, en este momento cuando la economía crece, que se redistribuya", ha añadido.

Según ha dicho sobre la economía, en España "está creciendo en los últimos años en torno al 3 por ciento en el PIB, y los empresarios han ganado 36.000 millones de euros más ahora que antes de la crisis". Sin embargo, ha criticado que "los salarios han perdido poder adquisitivo". "Es el momento de reparto o conflicto", advirtió.

El responsable sindical también ha puesto como ejemplo el 8 de marzo. "Las mujeres nos han marcado el camino, el camino es la unidad, para acabar con las brechas salarial, de género, para acabar con la impunidad, que cuando una víctima se enfrenta a denunciar la situación, no sea culpabilizada", ha apuntado, apostando por aplicar el código penal con "perspectiva de género".

También considera necesario que las pensiones crezcan y un acuerdo de Estado para garantiza el sistema público de pensiones, algo que se consigue, ha añadido, con "más cotizaciones y más salarios".