Miles de personas salen a la calle el 1 de mayo para pedir "mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas"

1/05/2018 - 14:39

El consejero de Empleo pide derogar la reforma laboral: "si fue injusta en su momento, ahora se hace insostenible"

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

Miles de personas, 12.000 según los sindicatos y 4.000 según la Subdelegación del Gobierno, han salido este "reivindicativo" 1 de mayo, bajo el lema 'Es tiempo de ganar', en los que han pedido "mejor empleo, igualdad, mayores salarios y pensiones dignas".

La manifestación, convocada por CCOO y UGT, y en la que han participado diversos colectivos de trabajadores para reivindicar "el derecho a unas relaciones laborales justas y contra la precariedad actual, promovida por la reforma laboral"; además de partidos como PSOE, IU y Podemos, entre otros, ha partido de la Alameda de Colón, concluyendo en la plaza de la Constitución.

Antes del comienzo de la manifestación, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Muñoz Cubillo, ha incidido en que este 1 de mayo "volvemos a salir a la calle", ya que "el crecimiento que está teniendo este país hay que repartirlo, no podemos crecer sin redistribuir, sin repartir en salario, en empleo, en igualdad y también en pensiones".

"Las pensiones han dejado encima de la mesa las mentiras del Gobierno del PP; 12 veces ha mentido el Gobierno de Mariano Rajoy, 12 veces decía que no había dinero, que el sistema no era sostenible", ha dicho Cubillo, advirtiendo de que "no es creíble un presidente del Ejecutivo que ha mentido 12 veces al conjunto de la sociedad española", como tampoco "es creíble un ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha mentido cuando decía que estábamos engañando a los pensionistas".

"Se ha demostrado que hay dinero para las pensiones", ha recordado, además, ha añadido que también "miente" la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cuando dice que más empleo son mejores pensiones y en Málaga más empleo no son mejores pensiones ni son mejores cotizaciones".

A juicio de Cubillo, "más empleo con más precariedad no significan más cotizaciones, significa un empobrecimiento de las pensiones futuras, por eso estamos aquí", ha sostenido. De igual modo, se ha referido a la defensa de las pensiones "dignas".

Por último, ha señalado que "no puede ser que siga el beneficio en pocas manos", ha criticado, añadiendo que "no puede ser que la responsabilidad social corporativa que tienen las empresas sea sólo y exclusivamente sea para los grandes consejos de administración", ha dicho, añadiendo que "tienen que dejarse de pedir rebajas fiscales y disminución de la presión fiscal", de lo contrario, si no se sientan a negociar, no descartan una huelga general.

Por su parte, el secretario general de UGT Málaga, Ramón Sánchez, ha dicho que este 1 de mayo es "reivindicativo", ya que "España va creciendo y toca que los grandes perjudicados de la crisis, los trabajadores, ciudadanos y pensionistas, vayan recuperando los derechos que hemos perdido".

"Málaga está siendo azotada por el paro", ha criticado, lamentando que "no tienen ningún apoyo por parte del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, que la dejó casi sin inversiones". Por ello, ha pedido al Gobierno que "apueste" por el desarrollo económico de la provincia, "lo que redundará en el empleo". De igual modo, sobre las pensiones vinculadas al IPC, ha criticado que ser produzcan "puntualmente", por lo que reclamado que "se deroguen las reformas de las pensiones".

CARNERO: "ES EL MOMENTO DE DEROGAR LA INJUSTA REFORMA LABORAL"

Por su parte, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha asegurado que "hoy que debería ser un día festivo, de nuevo se convierte en un día reivindicativo". Así, aunque ha valorado que en Andalucía "se está creando empleo a buen ritmo; eso no es suficiente".

Así, ha subrayado que "es el momento de ser reivindicativos, de derogar la reforma laboral: si fue injusta en su momento, ahora se hace insostenible, es un verdadero tapón para el crecimiento económico de España", criticando que está consiguiendo que "la brecha salarial ente hombres y mujeres aumente y el despido, que era lo que pretendía, fuera prácticamente gratuito".

"Esa reforma laboral fue injusta y es ya un verdadero tapón", ha insistido. También Carnero ha asegurado "que sin la base de la negociación colectiva y sin que la recuperación económica no llegue de verdad a la mejora de las condiciones laborales, de los salarios y de las familias estaremos en un circulo vicioso", ha criticado, asegurando, asimismo, que la reforma laboral "se basó, como todo lo que hace el PP, en realizar una reforma sin ningún marco regulatorio y, por supuesto, sin tener en cuenta lo que podían opinar los agentes sociales y económicos".

Frente a ello, ha afirmado Carnero está lo llevado a cabo por el Gobierno andaluz, aludiendo al decreto de empleo industrial que se ha puesto en marcha y que "está empezando a dar sus frutos y está comenzado a consolidar un empleo mucho más estable en el sector industrial".

Por último, ha pedido al Gobierno que no tome medidas "simplemente al albor de la aprobación de los presupuestos", aludiendo a la subida de las pensiones. "Las cosas en un país hay que hacerlas con más racionalidad", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado que esta jornada "es reivindicativa de derechos y de intereses de trabajadores", por "la derogación de la reforma laboral, por un sistema público y sostenible de pensiones dignas" y por una "igualdad de salarios y derechos entre hombres y mujeres".

Asimismo, ha incidido que "participar con el PSOE de Málaga en estas manifestaciones es renovar la relación que desde el PSOE hemos mantenido históricamente con los trabajadores en la defensa de sus intereses y de sus derechos".

"Es una jornada conmemorativa del Día del Trabajo, pero que sigue teniendo los mismos aspectos reivindicativos que hace años", ha asegurado Ruiz Espejo, que ha apuntado que "desde el PSOE de Málaga salimos a reivindicar en este 1 de mayo la derogación de la reforma laboral, que ha hecho daño a los trabajadores, a los desempleados, y a los pensionistas".

Ruiz Espejo ha criticado que la "precarización laboral, la jornadas discontinuas y menos de media jornada, y los contratos temporales se han convertido en la mayoría de las cuestiones que están afectando hoy a los trabajadores y es, fundamentalmente, debido a la reforma laboral".

De igual modo, ha señalado que "desde la crisis, sólo el diez por ciento de las rentas más altas son los que, de alguna forma, se han visto beneficiados; sin embargo, más del 80 por ciento de las clases medias de trabajadores no han visto ningún tipo de beneficios desde que comenzado la recuperación económica, y esto tiene que cambiarse".

Por otro lado, se ha referido a los pensionistas y ha vuelto a reivindicar "el derecho de los trabajadores a unas pensiones dignas" y que "se mantengan en un sistema público de pensiones, con garantías y con sostenibilidad en el futuro", lo que, a su juicio, "no se consigue con parches o con acuerdos políticos de última hora", ha advertido.

GARCÍA SEMPERE (IU): "LLEGAMOS CON MUCHA FUERZA"

Por su parte, la diputada de IU Eva García Sempere ha dicho que este año "de lo mejor que hemos aprendido es que las movilizaciones sirven". "Este primero de mayo llegamos con muchísima fuerza por todas las movilizaciones anteriores", ha asegurado, indicando la importancia de salir a la calle "hoy, más fuentes que nunca, recogiendo todas las luchas feministas, de las pensiones.... es un gran aviso a navegantes, tanto a la ciudadanía, para ver que la lucha sirve, como para el Gobierno".

Durante el transcurso de la manifestación, dirigentes, cargos públicos y militantes de IU han realizado una performance en la que han repartido "títulos de máster".