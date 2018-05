Alberto Velasco impartirá un taller sobre interpretación y creación corporal en el Festival de Teatro de San Javier

1/05/2018 - 15:11

El 49 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier ha organizado un taller de interpretación y creación corporal que bajo el título 'I am what I am' impartirá el director, actor y bailarín, Alberto Velasco los días 11 y 12 de agosto, en el teatro del centro cultural 'Príncipe de Asturias', de Santiago de la Ribera.

SAN JAVIER (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El taller tiene como objetivo encontrar y potenciar la creatividad del actor como intérprete a través de la expresividad corporal y el movimiento escénico como instrumento para crear un personaje, según informaron fuentes del Ayuntamiento de San Javier en un comunicado.

El curso se centrará por un lado en la investigación y toma de conciencia del cuerpo y todo lo que en él interviene y por otro, en la creación sin censuras, intentando aplicar lo aprendido del propio cuerpo como intérprete en la pieza y su mensaje.

El curso, que se impartirá en horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas, está dirigido a actores y actrices, bailarines, estudiantes de Arte Dramático y Danza, y personas relacionadas con el mundo de movimiento y la expresión corporal. El precio de inscripción, cuyo plazo no se ha abierto todavía, será de 80 euros.

Velasco ganó el Premio Max 2016 a mejor espectáculo revelación con 'Danzad malditos' que produjo y dirigió con su propia compañía Malditos Compañía fundada en 2015, y con la que estuvo dos temporadas en las Naves del Matadero de Madrid.

Otros de sus trabajos son 'El amor brujo' de Manuel de Falla, para el Nuevo Ballet Español, y 'Dance to Death' para el Festival Grec de Barcelona. Velasco ha recibido el premio a mejor espectáculo en el Festival Internacional de Teatro y Arte de Calle de Valladolidad con 'Vaca' en 2008, y con 'Madimoselle Monarquía' en 2010.