1 de Mayo.-CCOO y UGT reclaman "una retirada clara y rotunda" del acuerdo de empleo para retomar el diálogo social

1/05/2018 - 15:21

Defienden que es "tiempo de ganar" salarios y mejor empleo, y advierten de que, si no hay redistribución de riqueza, habrá movilización

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

CC.OO de Euskadi y UGT de Euskadi han reclamado, con motivo del Primero de Mayo, una "retirada clara y rotunda" del acuerdo marco de colaboración por el empleo y la cualificación firmado por Confebask y Gobierno Vasco. Además, han defendido que es "tiempo de ganar" salarios y mejor empleo porque, si no hay redistribución de riqueza, habrá movilización.

Ambos sindicatos han celebrado, como cada año, de manera conjunta este Primero de Mayo bajo el lema "Tiempo de ganar. Irabazteko garaia da. Por la igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas" con manifestaciones en las tres capitales vascas.

Los máximos responsables de estos sindicatos Loli García (CC.OO. Euskadi) y Raúl Arza (UGT Euskadi) han participado en la marcha de Bilbao, que ha contado con la presencia de representantes políticos como miembros del PSE-EE, encabezados por su líder, Idoia Mendia.

Por su parte, los representantes de EH Bildu Oskar Matute y Unai Urruzuno han estado presentes, por primera vez, en los actos convocados por CC.OO., una postura que la dirigente de este sindicato ha considerado "positiva" porque sus movilizaciones "están abiertas al conjunto de personas, fuerzas políticas y movimientos sociales que quieran participar". "Nos parece positivo y que continúe", ha apuntado Loli García.

La marcha de estos sindicatos ha estado encabezada por carteles en los que se aludía a la sentencia condenatoria a los miembros de 'la manada' por abusar sexualmente de una joven en Pamplona. Los asistentes, entre ellas mujeres vestidas de lila, portaban carteles en los que se podía leer "no es no" o "no es abuso, es violación".

En este sentido, la secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha apelado a hacer presente en este Primero de Mayo la "indignación" de las mujeres por esta sentencia y ha señalado que, por la "dignidad y la justicia hacia las mujeres", no se pueden permitir este tipo de resoluciones.

"No se puede permitir que una agresión tan brutal sea considerada un abuso y no una violación", ha manifestado. Por su parte, el dirigente de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha asegurado que esta sentencia es "humillante para el conjunto de la ciudadanía y más en especial para las mujeres".

DIÁLOGO SOCIAL

Este Primero de Mayo ha venido marcado por la ruptura del diálogo social, foro que abandonaron sendas centrales sindicales después de que Confebask y el Gobierno vasco firmaran el acuerdo marco de colaboración por el empleo y la cualificación en Euskadi 2018-2020, que consideran una "deslealtad" porque aborda temas que se estaban negociando en esa mesa.

En este sentido, la secretaria General de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha aprovechado esta celebración del Día del Trabajador para denunciar que el Gobierno Vasco y Confebask han sido los que "han roto" el diálogo social. "Y fundamentalmente el Gobierno Vasco que ha tomado partido por una de las partes que estábamos en la mesa", ha señalado.

Por lo tanto, ha asegurado, para que poder retomar el diálogo social, tiene que haber "una retirada clara y rotunda" del acuerdo suscrito. "Y, a partir de ahí, establecer las líneas claras en las que se basará ese diálogo para que no vuelvan a ocurrir situaciones de profunda deslealtad como la que se ha vivido", ha dicho.

A su juicio, el Gobierno Vasco ha cometido "un error de máxima gravedad" con la firma de un acuerdo con Confebask "de manera unilateral, con nocturnidad y alevosía". Según Loli García, de esta manera, el Gobierno Vasco se ha "decantado a favor de la patronal y en contra de los trabajadores y ha roto el equilibrio en las relaciones laborales en Euskadi, dejando en sus manos importantes políticas como son las de empleo, de formación y de igualdad".

"No lo vamos a tolerar y pondremos todos los medios posibles para anular o conseguir la retirada de este acuerdo, que única y exclusivamente beneficia al empresariado de este país", ha añadido.

Asimismo, la dirigente sindical ha defendido, por otra parte, que es "tiempo de ganar salarios y terminar con la desigualdad", y mejorar el sistema público de pensiones" porque el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno del PP "no soluciona los problemas, sino que los aplaza".

"Es el momento de recuperar, que haya redistribución de la riqueza. No es admisible que, en una época en la que el crecimiento económico está siendo tan importante, no llegue al conjunto de la clase trabajadora y de la ciudadanía". La dirigente de CC.OO. ha advertido, por tanto, que, "o hay modificaciones, o habrá movilizaciones" porque ahora mismo "la riqueza generada se reparte entre unos pocos".

Para ello, considera que es necesario desarrollar la negociación colectiva porque es "el mecanismo" que tienen "para contribuir a la justicia social y lograr una distribución más justa de la riqueza".

Además, cree que urge recuperar el ámbito sectorial territorial de negociación, un "modelo solidario" frente a quienes "defienden en exclusiva la negociación en el ámbito de la empresa, sin importarles que miles de personas trabajadoras se queden sin convenio de referencia". "Luego lavan sus conciencias echando la culpa a la estatalización de la negociación colectiva", ha asegurado.

UGT EUSKADI

Por su parte, el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, también se ha referido a la ruptura de la mesa de diálogo social y ha hecho un llamamiento al Gobierno Vasco para recuperar este foro. "No vale con reconocer el error, reclamamos que retire ese acuerdo con Confebask y nos pongamos a trabajar en la mesa de diálogo social con la agenda que viene marcada en ese documento y con otros temas importantes", ha añadido.

Arza ha señalado también que este Primero de Mayo han querido "inundar las calles de reivindicaciones" para conseguir de los derechos que "nos ha quitado la crisis".

El dirigente de UGT Euskadi ha defendido que es "tiempo de ganar" en igualdad para acabar con la brecha salarial y para conseguir "la igualdad de las mujeres no solo en el centro de trabajo, sino en el día a día".

Asimismo, también ha señalado que es "tiempo de ganar mayores salarios" y, por ello, ha indicado que "la tan cacareada recuperación económica" debe "llegar por fin a los trabajadores". "No entendemos cómo tras años de recuperación no llega esa subida", ha dicho.

El líder sindical ha manifestado que también hay que lograr "mejor empleo" porque la precariedad es "una de las señas de identidad" del mercado de trabajo vasco. "No pude ser que vaya bien o vaya mal la economía, más del 90% de los contratos sean temporales, el 40% lo son a tiempo parcial y muchos de ellos, uno de cada dos, no dura más de un mes", ha apuntado.

Por ello, ha reclamado derogar la reforma laboral que "tantas facilidades ha dado a las empresas para la utilización fraudulenta de la contratación temporal". Junto a estas peticiones, ha reclamado un empleo seguro porque "no se puede consentir que haya habido más de 100.000 accidentes con baja, más de 500 accidentes graves y más de 100 muertos en los últimos tres años".

Arza ha manifestado que también hay que "ganar pensiones más dignas" y ha indicado que se ha dado "un avance gracias a la movilización" al retrasar la entrada del factor de sostenibilidad y vincular al IPC la subida de pensiones para 2018 y 2019. No obstante, cree que "no es suficiente" y hay que derogar la reforma de 2013.

Asimismo, ha indicado que UGT no quiere que las pensiones se conviertan "en mercancía política" sino que se debe "constitucionalizar la subida de las pensiones al IPC para que deje de ser un arma política y juego en el mercadeo político". Arza ha manifestado que el acuerdo entre el PNV y el Gobierno del PP para subir las pensiones es "un parche" y, por ello, seguirán luchando.