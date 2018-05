Hotel Tapa Tour reivindicará en mayo los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos

1/05/2018 - 15:48

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con bebida incluida.

La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos firmados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las Muelas.

TOUR GASTRONÓMICO.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña' (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña'.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor. El precio medio del menú degustación rondará los 50 euros.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.