Piélagos aprueba de forma inicial su presupuesto de este año, por 18,7 millones

1/05/2018 - 16:05

El Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado inicialmente, en un Pleno extraordinario celebrado ayer, el presupuesto para este año, que asciende a 18,7 millones de euros.

PIÉLAGOS, 1 (EUROPA PRESS)

Los concejales no adscritos Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas, así como el edil de AVIP, José Antonio Castañera, votaron a favor del documento elaborado por el equipo de gobierno (PSOE-PRC), que contó con el 'no' del grupo municipal de IU, del portavoz de AVIP y de siete de los ocho concejales del PP, ya que la 'popular' Eva Arranz no asistió a la sesión plenaria, informa el Consistorio en una nota.

La alcaldesa, Verónica Samperio (PSOE), afirmó que con este presupuesto socialistas y regionalistas buscan "dar respuesta a demandas históricas del municipio", así como a "otras necesidades que pesan sobre el mismo, como una espada de Damocles", pero también "el beneficio general de Piélagos y sus vecinos mediante obras repartidas en todos los pueblos".

"Quizá no sea nuestro presupuesto ideal, seguro que no lo es", reconoció la regidora, quien lo calificó como el "presupuesto tapa agujeros" porque, de partida, ya tiene una parte comprometida, en alusión a los cerca de 900.000 euros, que se destinarán a abonar al Gobierno de Cantabria el segundo de los diez pagos por el derribo de las viviendas ilegales del Alto del Cuco (376.524 euros), así como los 500.000 euros para el Fondo de contingencia, con el que poder hacer frente a las futuras sentencias de derribo.

Además, a esta partida hay que sumar otras para continuar renovando la red de abastecimiento de agua, iniciada en 2017, a la que se destinarán 105.000 euros o para seguir desarrollando obras de saneamiento. Unas, como la de los barrios Sierra y Las Llatas, en Liencres, junto con el Gobierno de Cantabria, que aportará el 60 por ciento, es decir, 150.000 euros y el Consistorio el 40 por ciento restante, 100.000 euros, pero otras como la del Rodil, en Mortera, que costará 80.000 euros, con cargo únicamente al presupuesto municipal.

También hay partidas para la homologación de los parques infantiles, una actuación que supondrá una inversión de 490.730 euros o para acometer la primera fase de rehabilitación de la Plaza de Adolfo Suárez en Liencres, que supondrá un desembolso de 250.000 euros.

Según Samperio, el equipo de gobierno (PSOE-PRC) también apuesta en el presupuesto de 2018 por la eficiencia energética, mediante la renovación del alumbrado público de Vioño (302.108 euros); por el refuerzo de la actividad cultural en el municipio, mediante el incremento de la partida destinada a este fin desde los 35.000 euros del pasado año a los 55.000 actuales; por la puesta en marcha de un plan de intervención familiar (15.000 euros) o por el refuerzo de la red municipal de bibliotecas, con la apertura de una nueva en Liencres, en el edificio de las antiguas escuelas, rehabilitado esta legislatura (18.000 euros).

ENMIENDAS

Con los votos en contra de PSOE, PRC, PP, el concejal de AVIP, José Antonio Castañera, y el edil no adscrito Juan Carlos Martín y la abstención del portavoz de AVIP y de las concejalas no adscritas Elba Castanedo y Montserrat Luezas, el Pleno rechazó las enmiendas presentadas por el Grupo municipal de IU al presupuesto de 2018.

La sesión también rechazó la propuesta del edil popular Carlos Caramés de dejar sobre la mesa el debate y la aprobación inicial del presupuesto municipal de 2018 hasta la presentación de un informe jurídico, solicitado por su grupo en Comisión, sobre la legalidad del Convenio de la Escuela municipal de Fútbol, en lo relativo a la contratación del personal.

Su planteamiento únicamente contó con el apoyo de su grupo y de los portavoces de AVIP e IU, mientras que PSOE, PRC, José Antonio Castañera y los ediles no adscritos Montserrat Luezas y Juan Carlos Martín votaron en contra, al tiempo que la también no adscrita Elba Castanedo se abstuvo.

Además, el Pleno acordó, por unanimidad, la adhesión del Consistorio al Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo de la ERAD2020; a la elaboración de una base de datos municipal para inventariar los espacios degradados del municipio y solicita ayuda al Gobierno de Cantabria.

Por último, con la única abstención del Grupo municipal del PP, aprobó el reconocimiento extrajudicial 1/2018.