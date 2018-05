Caco Senante y Vicente Borland presentarán en Las Palmas de Gran Canaria 'El bolero siempre llama dos veces'

1/05/2018 - 18:09

El artista canario Caco Senante, acompañado al piano por el músico panameño Vicente Borland, presentará el próximo 12 de mayo, a las 21.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria 'El bolero siempre llama dos veces'.

Ambos artistas buscarán con este concierto emocionar con un repertorio en el que el bolero es el gran protagonista, para lo que recrearán una atmósfera intimista en la que, bajo el formato de club, se ofrece a los asistentes la posibilidad de disfrutar de la cita musical mientras toman algo, según informó la organización en nota de prensa.

Así, con una sobria puesta en escena y una pantalla donde se proyectarán imágenes, ambos artistas imprimirán contexto y sentido a las historias que encierran los éxitos del bolero. Estos dos músicos llevan ligados al bolero durante buena parte de su trayectoria profesional y ese gusto por el género se transmite al público durante toda la actuación.

En cuanto al repertorio de boleros que interpretarán van desde La paloma o Quiéreme mucho, hasta canciones que terminaron siendo boleros como Spanish eyes, My way o el tango El día que me quieras, entre otros.

Las entradas para este concierto ya están disponibles en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus donde pueden adquirirse en horario de 16.00 a 21.00 horas; y en el Teatro Pérez Galdós de 10.00 a 15.00 horas; así como en las páginas web www.auditorioteatrolaspalmasgc.es y www.auditorio-alfredokraus.com.