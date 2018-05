La exdiputada de CC Dulce Xerach admite que sufrió abuso sexual y de poder de un político activo en Canarias

2/05/2018 - 11:00

La exdiputada de Coalición Canaria (CC) Dulce Xerach ha admitido esta semana que sufrió abuso sexual y de poder de un político que aún se encuentra en activo en el archipiélago.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 (EUROPA PRESS)

Xerach, que ha sido consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife, viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias y parlamentaria, hace esta confesión a través de su cuenta en Twitter donde se une así al fenómeno #cuéntalo.

En ella dice textualmente: "Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder".