El PP acusa a Vidal de "no saber gestionar" la Conselleria y de actuar a base de "anuncios"

2/05/2018 - 11:00

La diputada del PP Margaret Mercadal ha acusado al conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, de "no saber gestionar" la Conselleria y de actuar a base de "anuncios".

PALMA DE MALLORCA, 2 (EUROPA PRESS)

"Anuncia cosas pero después no lo sabe gestionar. No tiene capacidad de dirigir la Conselleria y no sabe diferenciar las cosas urgentes de las que pueden esperar", ha asegurado la diputada 'popular'.

En respuesta, Vidal le ha explicado que está teniendo que "redirigir" el "rumbo" de la Conselleria por culpa de "lo que dejaron" en la pasada legislatura.

Respecto al estado del traslado de los lodos de la depuradora de Ferreries, el conseller de Medio Ambiente ha sostenido que cumplirá su palabra en esta legislatura.