'la manada'. ábalos pide explicaciones al ministro catalá por crear "más alarma"

2/05/2018 - 11:01

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reclamó este miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que explique a qué se refería con sus palabras sobre el magistrado que emitió el voto particular en la sentencia contra los jóvenes conocidos como 'La Manada'.

Ábalos, en unas declaraciones en la Cadena Ser, reclamó detalles al ministro después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidiese a Catalá que "aclare" a qué se refería cuando expresó que "todos" saben que el magistrado Ricardo González "tiene algún problema singular".

Sánchez exigió también a Catalá que "no sea torpe" y que "si tiene alguna acusación particular y personal que hacer sobre el magistrado, que aclare a qué se refiere", porque si no, "lo mejor es estar callado y asumir la responsabilidad". El líder socialista enmendaba así las palabras de la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles que dijo que "cuando Catalá dice lo que dice estoy segura de que lo hace porque sabe lo que dice".

El pasado lunes, minutos después de las palabras de Robles, en una entrevista por televisión, Ábalos señaló que "no podemos estar más que de acuerdo" con lo dicho por Catalá, porque "parece que el ministro está hablando de lo que sabe, de lo que tiene certeza", y tiene "mucho conocimiento de causa y, si no ha ido a más, es por la prudencia necesaria".

Sin embargo, ahora, tras la matización pública de Sánchez, el 'número tres' del PSOE declaró que "lo primero es pensar que el ministro, como ministro que es, habla con conocimiento de causa" y que "también uno espera que aclare y concrete a qué se está refiriendo y ese es el momento que no hay llegado". "Si solamente crea alarma, añade más alarma al caso y, evidentemente, ya estamos en otra situación muy distinta", concluyó el secretario de Organización del PSOE.

(SERVIMEDIA)

02-MAY-18

