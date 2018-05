Gómez considera "muy positiva" la gestión pública del servicio de transporte sanitario

2/05/2018 - 12:07

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha considerado "muy positiva" la puesta en marcha de la entidad pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares (Gsaib), "con nuevas ambulancias que cuentan con la más avanzada tecnología".

PALMA DE MALLORCA, 2 (EUROPA PRESS)

Así ha respondido la consellera este miércoles al diputado del PP Vicent Serra relativa a su valoración de la puesta en marcha. "La voluntad del Govern es que los servicios públicos estén gestionados desde la empresa pública", ha dicho.

Por su parte, Serra ha criticado que haya conductores de ambulancia que no cuentan con el permiso correspondiente y que el sistema de trabajo siga siendo el mismo.

En cambio, Gómez ha defendido que tanto el traslado de los ciclistas accidentados en Capdepera como de un niño a Madrid fue satisfactorio. "No hubiera sido así con una empresa privada, hay una gran diferencia", ha sentenciado la consellera.

Preguntada por las cirugías de reasignación genital para personas transexuales, Gómez ha explicado que en el decreto de garantía de demora no entra en las patologías del Estado esta posibilidad. "No extraña que para el Gobierno del PP no sea una prioridad", ha lamentado.