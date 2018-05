Agustí (PDeCAT) dice que con la plataforma de Valls entraría la "extrema derecha" en Barcelona

2/05/2018 - 12:14

Afirma que se basa en el "odio" a aquello que es catalán

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El candidato del PDeCAT a las primarias a la Alcaldía de Barcelona, Carles Agustí, ha asegurado este miércoles que la entrada en el Ayuntamiento de la plataforma que propone Manuel Valls con Cs para la elecciones municipales de 2019 con otros partidos constitucionalistas supondría la entrada de la "extrema derecha" en el consistorio.

En una rueda de prensa, ha criticado la ideología de la plataforma: "Tenemos el riesgo de que la extrema derecha entre en el Ayuntamiento con la plataforma" de Valls, y ha destacado el trabajo de las asociaciones de vecinos de la ciudad desde el tardofranquismo para evitar discursos xenófobos y demagógicos en los barrios.

"Encarcelar gente por sus ideas, no respetar resultados de las urnas, romper la convivencia, no denunciar cuando sus asociados participan en agresiones de la extrema derecha, no señalar la falta de separación de poderes en el Estado, y sólo les falta decir que no quieren inmigrantes para ser una extrema derecha completamente homologada", ha señalado.

Asimismo, Agustí ha insistido en que la plataforma "está basada en el odio a aquello que es catalán y a todo aquello que es Catalunya", y ha destacado el papel testimonial de las candidaturas xenófobas en Catalunya, como Plataforma per Catalunya, como sí lo han hecho en otros países de Europa, según él.

"Me parece que Manuel Valls no sabe donde se ha metido, pero nosotros sí que sabemos lo que somos", ha subrayado Agustí, que ha recordado que esta candidatura es una propuesta de Cs para las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de hacer frente a las fuerzas soberanistas en el consistorio.