PSOE critica que el Gobierno no sepa cuándo entrará en servicio el baipás para conectar Málaga y Sevilla en AVE

2/05/2018 - 12:14

Heredia lamenta que no esté ni redactado el proyecto y tacha de "falsa" la partida contemplada en los PGE de 2018

MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha criticado que el Gobierno central no sepa aún cuándo entrará en servicio el baipás de Almodóvar del Río (Córdoba) para conectar Málaga y Sevilla a través del AVE.

En una respuesta del Gobierno al socialista consultada por Europa Press, fechada el 16 de abril de este año, se informa de que Adif-Alta Velocidad ha adjudicado por 309.000 euros la redacción del proyecto de construcción de la conexión de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río.

Sin embargo, agrega que una vez redactado y aprobado el proyecto será cuando se conozca tanto el plazo de ejecución como el coste de las obras. "A ese plazo hay que añadirle el tiempo necesario para la contratación de las obras y, posteriormente, una vez finalizadas, las pertinentes pruebas para la puesta en servicio", indica la respuesta. Por ello, "no es posible en este momento dar una fecha precisa de puesta en servicio", sostiene el Ejecutivo.

En este punto, Heredia ha señalado que la partida prevista para el baipás contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 "es falsa, a tenor de esta reciente respuesta parlamentaria del Gobierno".

"Si no está redactado ni aprobado aún el proyecto, lo primero que habrá que hacer es terminarlo y después contratar las obras", ha manifestado, preguntando al Ejecutivo del PP "en qué va a gastar el Gobierno los 12,4 millones previstos". "Estando a principios de mayo y teniendo que finalizar el proyecto y licitar y adjudicar las obras, este año no comenzarán las obras, con lo que no se va a gastar prácticamente nada", ha considerado.

"OTRA CHAPUZA MÁS"

A su juicio, el Gobierno ha incluido esta partida "para engordar el presupuesto a sabiendas de que no lo van a gastar". "Esto es mentir a conciencia a los malagueños", ha criticado, al tiempo que ha añadido que este baipás proyectado será "otra chapuza más".

"Será en enlace más corto de los de su categoría realizado en España, de 1,9 kilómetros, y con una curva de radio de 500 metros", ha recordado, añadiendo que en una respuesta parlamentaria anterior el Gobierno central señala que hay otros dos enlaces ferroviarios en servicio: "el de Vallecas-Los Gavilanes, de casi dos kilómetros de radio; y el de Yeles-Bifurcación de Los Blancales, de 1.230 metros. En esos puntos la velocidad de paso es de 220 kilómetros por hora".

La conexión prevista en Almodóvar del Río, según Heredia, los trenes "tendrán prácticamente que frenar, para pasar a 87 kilómetros por hora, y sólo va a reducir en 20 minutos el tiempo". Esto, a su juicio, "no será competitivo" con respecto al coche, tachándolo de "comunicación de tercera".

Para el socialista, si se añadieran "18 millones a la pequeña inversión prevista de 32 millones, se podría hacer un enlace de unos 1.200 metros de radio, por donde podrían circular los trenes al menos a 150 o 180 km/h, para conectar las dos principales urbes andaluzas en 70 minutos".

"Málaga y la Costa del Sol no se merecen la marginación permanente del Gobierno de Rajoy; queremos el mejor baipás, el que tienen en el resto de España", ha reiterado, al tiempo que ha añadido que "no es el único ejemplo de marginación ferroviaria en la provincia por parte del Gobierno de Rajoy".

Así se ha referido al AVE a Granada, "que tendrá tramos en vía única, además de que todavía no hay fecha para la puesta en servicio"; al "bloqueo de las inversiones en el eje Bobadilla-Algeciras, que es clave para el tráfico de mercancías en el principal puerto del país; y a que el núcleo de Cercanías de Málaga sea el penúltimo en inversiones".