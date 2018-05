Madrid. gabilondo asegura que c's va por mal camino si apoya al pp porque su proyecto "está acabado"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y aspirante a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo, aseguró este miércoles que el proyecto del Partido Popular "está acabado" en la región y que Ciudadanos va por mal camino si opta por seguir apoyando al PP.

En los actos conmemorativos del Dos de Mayo –fiesta de la Comunidad de Madrid-, Gabilondo indicó que la actual es una "crisis institucional bastante seria" y "muy compleja social y políticamente", al tiempo que confía en que entre "todos" se saldrá adelante.

En declaraciones a los periodistas en el patio de Real Casa de Correos, remarcó que esta jornada es un "día de fiesta" pero que no hay que perder de vista que es un "momento muy difícil". "Si todos quieren darle un aire de que aquí no pasa nada, yo no comparto esa opinión, lo que pasa es grave e institucionalmente es un crisis, otro asunto es abordarla conjuntamente".

Así las cosas, reconoció que le "anima" que en las encuestas aparezca como líder mejor valorado y que la gente piense que puede hacer algo por Madrid, si bien remarcó "la democracia no es demoscopia", aunque piense que es "muy importante escuchar las encuestas".

Preguntado por si está en contacto con el portavoz de C's en la Asamblea, Ignacio Agudo, para que esta formación permita su investidura, Gabilondo aludió a que éste está en la "tesitura de apoyar al candidato posible del PP y ese me parece que no es el camino", máxime después de que Ciudadanos esté haciendo "permanentemente" alusión a la regeneración y a que hace falta un "cambio". En la votación, dijo, se verá "si prefieren abrir un nuevo proceso o seguir en el que estamos".

