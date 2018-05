El MUSAC estrenará este jueves en León la ópera prima del realizador Adrián Orr 'Niñato'

2/05/2018 - 12:31

El Museo de Arte Contemporáneo (Musac) de Castilla y León estrenará este jueves la ópera prima del realizador Adrián Orr titulada 'Niñato', en una nueva sesión del Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo, según ha informado el museo a Europa Press.

LEÓN, 2 (EUROPA PRESS)

'Niñato' es un filme que aborda mundos en principio tan alejados como la paternidad y la cultura del 'hip-hop' a partir de su protagonista, un padre soltero de tres niños que mantiene intacta su pasión por hacer música.

A las 17.00 horas tendrá lugar un encuentro con Orr en el que el director compartirá con los asistentes sus métodos y procesos creativos, en los que el documental y ficción están en continúo diálogo, fuertemente condicionados por la mirada del autor a su entorno cotidiano.

A las 20.10 horas se proyectará, con entrada gratuita hasta completar el aforo, 'Niñato' (2017, 72 min), filme en el que la cámara de Orr sigue a David, alias 'Niñato', padre joven y soltero que pasa la mayor parte del día al cuidado de tres niños pequeños. Aunque no tiene trabajo y vive en casa de sus padres, la pasión y esperanza que despierta en él la música 'hip-hop' fortalece su dedicación en la educación de los niños.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UCM, Adrián Orr (Madrid, 1981) estudia después en la Escuela de Cine de Lisboa (ESTC). Combina sus trabajos como ayudante de dirección en largometrajes y publicidad con sus propios proyectos como director. Su primer corto es 'Las hormigas' (2007).

'De caballeros' (2011), su segundo trabajo, fue proyectado en varios festivales alrededor del mundo, y nominado a Mejor Cortometraje Europeo en Go Short 2012. Su tercer cortometraje, 'Buenos días resistencia' (2013), tuvo su premiere mundial en Rotterdam IFF 2013.

Ganó, entre otros, el premio a mejor corto documental en Vila do Conde 2013, Mejor cortometraje en Adana Golden Boll FF, Best etho-Anthropological film in Popoli Documentary Film Festival o major cortometraje en la Semana de cine de la Comunidad de Madrid para Caimán, Cuadernos de cine. Tras continuar filmando a la familia de 'Buenos días Resistencia', Niñato' (2017) es su primer largometraje.

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo es un espacio de visionado, intercambio y análisis acerca del audiovisual contemporáneo, con especial atención a la no ficción, abierto a todas aquellas personas interesadas en el ámbito del cine y del audiovisual en general.

Planteado como un grupo autogestionado de asistencia libre, coordinado por el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) del Musac, su actividad se centra en reuniones mensuales realizadas en torno a proyecciones programadas de forma colectiva. Todas las personas interesadas en formar parte del grupo o participar en él pueden solicitarlo a través del formulario de contacto de la página web documusac.es.