Ábalos acusa a Catalá de crear "intranquilidad" con sus palabras sobre el juez de 'La Manada' y pide que lo aclare

2/05/2018 - 12:44

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, de crear una situación de "intranquilidad" con sus palabras sobre el magistrado que emitió un voto particular a favor de la absolución de 'La Manada' y ha pedido que lo aclare.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 (EUROPA PRESS)

"A nuestro modo de ver, los hechos que relata la sentencia hay que calificarlos de violación. Por lo tanto, nos parece que no es abuso, sino violación y, en todo caso, si el debate se sitúa sobre la reforma del Código Penal no tenemos ningún inconveniente, no sólo por reducir los márgenes de interpretación, sino en otros también temas".

Así lo explicó este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación tras una Conferencia del Foro Prensa Ibérica de Canarias en las que añadió que dicha reforma tendría que hacerse con tranquilidad y con mucho rigor.

También hizo especial hincapié en que la sociedad está muy sensibilizada respecto a la protección de las mujeres, siendo un problema que preocupa al PSOE y que "hay que erradicar".

Cuestionado sobre las palabras del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, en las que pidió a Catalá que aclarase su acusación al juez de 'La Manada', Ábalos comentó que cuando el ministro habla en un primer momento con esa rotundidad "uno piensa que lo está haciendo con el conocimiento y la responsabilidad que entraña su cargo y que, a partir de ahí, va a concretar más".

"El problema es que luego --continuó-- no ha ido más allá y nos ha situado en una situación de intranquilidad, y no sé si de imprudencia, porque no ha aclarado más a qué se estaba refiriendo. Vamos a ver qué dice el ministro y el Gobierno".