Vielva denuncia nuevas y "graves deficiencias" en Escenario Santander que podrían llevar a su "cierre"

2/05/2018 - 12:42

La concejala no adscrita en el Ayuntamiento Cora Vielva, ex de Cs, ha denunciado tres nuevas y "graves irregularidades" en Escenario Santander que, de no subsanarse, podrían llevar al "cierre" de estas instalaciones municipales.

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha advertido la edil este miércoles en una rueda de prensa que se suma a la ofrecida sobre este mismo asunto hace un mes, cuando alertó de la ausencia de un plan de evacuación de emergencias, haciéndose eco del informe de un técnico del Consistorio.

En esta ocasión, Vielva ha aludido a la ausencia de medidas de seguridad ante una emergencia, de un estudio de evaluación del ruido en el espacio donde ensaya la Banda de Música Municipal y la falta de personal para realizar estudios higienistas "quince años después" de que se aprobara la ley que obliga a contar con este profesional.

Según ha indicado en su comparecencia ante los medios, estas tres "deficiencias" se recogen en un informe de Inspección de Trabajo sobre el edificio, ubicado en Las Llamas, y que ratifica -ha agregado- otro previo realizado por los jefes de Bomberos y de Prevención del Ayuntamiento de Santander que contemplaban ocho carencias, las denuncias a principios de abril.

Para Vielva, las nuevas "irregularidades" son "muy graves" y de no solventarse el próximo mes de junio, podrían conducir a "cerrar" Escenario Santander.

En concreto, y según ha detallado, para el 5 de junio deberían estar subsanadas las deficiencias en materia de emergencias, como las alarmas, que están "desconectadas y mal situadas", carteles de salida "confusos", puertas que "tropiezan" con otras al abrirse o la "ocupación" de pasillos de evacuación por máquinas expendedoras (de bebidas, café, etc), entre otras.

Y para esa misma fecha, y también según el inspector de Trabajo, debe estar contratado el higienista -un profesional como empleado municipal o en su defecto una empresa externa- para que realice los estudios de evaluación del ruido en los ensayos de la Banda Municipal y determinar las medidas preventivas a adoptar, informe que tendrá que estar antes del 29 de junio, de acuerdo con el plazo dado por la Inspección del Ministerio.

Acerca de este último asunto, Vielva ha apuntado que existe un estudio realizado en el año 2007 sobre el edificio de Porrúa, donde anteriormente ensayaban estos músicos, pero que "no sirve", ya que desde 2012 lo hacen en las instalaciones de Escenario Santander, por lo que el documento debe adaptarse al nuevo edificio.

Por otro lado, la edil no adscrita ha asegurado tener "conocimiento" de que la citada Inspección ha visitado a la empresa 'DelFuego Producciones', encargada de la gestión del edificio, donde se organizan más de 200 eventos anuales, para revisar el Plan de Autoprotección porque podría "incumplir" la normativa vigente.

Ante todo esto, Vielva ha solicitado información -en comisión y por escrito vía registro- al concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda (PP), así como copia del informe del inspector tras la visita a al empresa, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna, asegura, al tiempo que pide al Ayuntamiento que se ponga a "trabajar" porque está "poniendo en peligro" a las personas que acuden a estas instalaciones.

OTROS EJEMPLOS

La edil, que hace casi un año abandonó Cs, ha aprovechado la rueda de prensa para poner otros ejemplos de "inseguridades y falta de control" por parte de esta Concejalía, como a su juicio son el incendio en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS), "robos" de material "muy caro" en el Parque de Bomberos, o la "falta de medidas de seguridad" en el derrumbe en julio del año pasado del edificio de la calle Sol de la ciudad, tras lo cual no se habilitó "un perímetro de seguridad adecuado para asegurar la integridad de los viandantes".

Para finalizar, se ha referido a un reciente concierto organizado en el túnel de Pasaje de Peña, y a pesar -ha remarcado- de que existen informes que "desaconsejan" usar este espacio para "eventos de cualquier tipo por falta de seguridad en caso de emergencia", como evidencia que el mercadillo que se celebraba los domingos se trasladó a otro lugar.

Todo ello demuestra la "incompetencia" de Pedro Nalda a ojos de Cora Vielva, que también censura la "actitud oscurantista, negligente y soberbia" del equipo de gobierno del PP, que "pone en riesgo la seguridad de los santanderinos con tal de salvaguardar su imagen pública".