Rajoy dice no acordarse de "ninguna" cosa mala de la política

2/05/2018 - 12:59

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiró este miércoles de ironía para ensalzar la labor política y aseguró que no recuerda "ninguna" cosas mala pero que hay actos más "bonitos" como la firma del acuerdo para la ampliación del Museo de Burgos que presidió esta jornada.

"Ha sido un honor estar aquí, creo que éste es un acto muy bonito, de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido también a dedicarse a la actividad pública dónde, como saben ustedes, pues hay cosas más bonitas, como éstas; y otras que no lo son tanto, y no me acuerdo de ninguna", expuso.

De esta manera, para regocijo de los presentes que no dudaron en reír y aplaudir al presidente, concluyó Rajoy sus palabras después de firmar dos acuerdos para ampliar y rehabilitar el Museo de Burgos y el Hospital de la Concepción.

El jefe del Ejecutivo destacó que Burgos brilla "como pocas" ciudades por su enorme legado histórico y cultural y por su "magníficas posibilidades y potencialidades". Así, dijo que el patrimonio que acumula esta ciudad da "conciencia de nuestra historia y de nuestras raíces comunes", que "desde la pluralidad, la libertad y el respeto a las diversas manifestaciones artísticas y culturales, nos hacen más fuertes como sociedad, nos unen y nos enriquecen".

"Lo que la cultura une, trasciende la distancia en kilómetros, las fronteras entre países o el propio tiempo como unidad de medida", reflexionó.

Así, recordó que el Camino de Santiago, a su paso por Burgos, constituyó una forma de contacto y encuentro de valores, que forman parte del mejor patrimonio de España y de Europa, y que estamos obligados a proteger y preservar".

