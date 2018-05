El Gobierno de Navarra dice que "trabaja conjuntamente" con el Ejecutivo vasco para analizar la decisión del fin de ETA

2/05/2018 - 13:15

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que el Ejecutivo foral está "trabajando conjuntamente" con el Gobierno vasco para analizar la decisión del fin de ETA, pero ha señalado que "no estamos en disposición de avanzar nada" sobre si ambos presidentes pudieran comparecer de forma conjunta para valorar lo que suceda.

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Solana ha dicho que "son habituales las reflexiones compartidas durante la actual legislatura, también en anteriores, entre ambos Gobiernos" y "especialmente lo es en lo relativo al final de ETA y la construcción de la convivencia".

Según ha dicho, "como es lógico se están dando conversaciones para analizar la decisión del fin de la historia de ETA y los actos que también están previstos y han sido anunciados en torno a esta cuestión para esta misma semana". "Se barajan distintos escenarios y, como decía, hasta conocer los términos concretos del anuncio que haga ETA, de la declaración que acompañe a ese anuncio, no se ha adoptado ninguna decisión definitiva y no hay nada cerrado", ha dicho. No obstante, ha incidido en que "se está trabajando conjuntamente".

Preguntada por si habrá una comparecencia de los presidentes de ambas Comunidades para valorar lo que suceda en Kanbo, Solana ha afirmado que "no estamos en disposición de avanzar nada tan concreto como eso, pero no porque no sea el momento de avanzarlo sino porque no es el momento en que se está". "El momento en que se está es de la reflexión compartida, es el del trabajo conjunto para analizar el momento que parece viene del fin definitivo de ETA", ha insistido.