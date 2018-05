Podemos prevé "anuncios grandilocuentes" de Susana Díaz en el próximo Pleno de los que "nunca se cumplen"

2/05/2018 - 13:17

La portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento andaluz Esperanza Gómez ha indicado este miércoles que su formación no tiene "muchas expectativas" en relación al debate sobre política general que se celebrará en el próximo Pleno al hilo de la comparecencia solicitada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para el 9 de mayo, si bien ha advertido de que, "aunque haya anuncios grandilocuentes" como los que hay "todos los años, la experiencia nos dice que luego nunca se cumplen".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Gómez a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en el Parlamento andaluz, desde donde ha apuntado que en Podemos no saben "muy bien" si Susana Díaz aprovechará su comparecencia para "anunciar elecciones, o que rompe con Ciudadanos (Cs), o para reconocer que no tiene tanta estabilidad gubernamental como nos viene diciendo".

La representante de Podemos ha incidido en que Díaz "utiliza este tipo de debates para hacer grandes anuncios que luego la experiencia nos dice que no se cumplen, así que, aunque haya anuncios grandilocuentes", porque los "hay todos los años, a la hora de la verdad este Gobierno vive de la política-anuncio, y no llega a cumplir lo que se dice" y "no se concretan en nada", según ha manifestado Gómez.

La portavoz de Podemos también ha criticado que Cs "es aliado del PP en la política de recortes y lo único que le interesa es tener algo que vender de cara a la próxima contienda electoral".

Ha agregado que el partido naranja "propone rebajas de impuestos que nunca suponen una rebaja para las personas más vulnerables", abanderando así una "política fiscal" que desde Podemos no comparten "en absoluto".

Finalmente, la representante de Podemos ha reiterado el rechazo de su partido al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 porque no recuperan "el nivel de inversión previo a la crisis" y, de hecho, recogen una inversión "mínima" para Andalucía que no es la que necesita la comunidad autónoma para "minimizar la desigualdad con el resto de territorios", según ha concluido.