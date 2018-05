La CUP afirma que no sabe si Puigdemont y JxCat preparan una nueva candidatura

2/05/2018 - 13:20

El diputado de la CUP Carles Riera ha explicado este miércoles que su grupo no sabe "nada nuevo" sobre si el expresidente Carles Puigdemont y JxCat pretenden proponer a un nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat que desencalle la legislatura.

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

"Sobre la mesa no tenemos nada porque no hay mesa. No hay candidato, no hay propuesta, no hay nada que se nos haya propuesto formalmente", ha explicado en una rueda de prensa al ser preguntado sobre esa posibilidad y sobre qué opina de una eventual investidura de la portavoz de JxCat, Elsa Artadi.

Este mismo miércoles, el adjunto a la Presidencia de ERC y secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostenido que si Artadi es la propuesta para presidir la Generalitat "no habrá ningún problema" para que su partido respalde su investidura.

Los 'cupaires' llevan meses reiterando que emitirán cuatro abstenciones en una sesión de investidura que no sea la de Puigdemont --al que darían cuatro 'síes'--.

Pero también han prometido convocar a su Consell Polític para plantearse sus votos si JxCat y ERC les ofrecen un programa de Govern de desarrollo de la república catalana, incluyendo el compromiso de asunción de medidas sociales, algo que de momento no han ofrecido.