Marín (Cs) llama a Junta y Gobierno a "ponerse en el mismo bando" para "solucionar problemas" como el agua

2/05/2018 - 13:37

El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha llamado a que Junta de Andalucía y Gobierno central "se pongan en el mismo bando" para solucionar los "problemas" que afecta a la comunidad como el agua y "ponernos a la altura de los empresarios" para "atender las demandas que nos hacen".

EL EJIDO (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

"No podemos estar arrojándonos la culpa unos a otros, diciéndonos lo que uno u otro hace mal, sino que hay que ponerse a trabajar y solucionar los problemas", ha dicho Marín durante su visita este miércoles a la alhóndiga La Unión, en El Ejido (Almería).

Marín, que ha destacado "el valor humano detrás del emprendimiento en una empresa que empezó con cinco socios y hoy alcanza los 1.500", ha hecho referencia concreta al agua y su gestión para trasladar su convencimiento de que "si todas las administraciones nos ponemos en el mismo bando, el de los agricultores y ganaderos, el agua no será un problema".

Ha subrayado la necesidad de garantizar el agua, "y más para una provincia como Almería", a la vez que ha destacado que "las confrontaciones políticas" en torno a esta materia "está provocando que sea un asunto no resuelto".

Al hilo de esto, el líder de Cs en Andalucía ha aludido a las iniciativas que su grupo parlamentario ha elevado en relación a las "canalizaciones" de la presa de Rules (Granada) "donde hay un desaprovechamiento de agua permanente" o a las iniciativas al Congreso para incluir en los presupuestos generales de Estado (PGE) inversiones hídricas.

"Hay que apostar por garantizar el agua, primero para suministro de la población, y después también para que llegue a las explotaciones y llegue en precio porque los costes de energía son muy elevados y necesitamos ser capaces de abaratar los costes para poder competir en igualdad con las exigencias de calidad", ha manifestado.

A preguntas de los periodistas, Marín también ha recalcado que "hay muchas asignaturas pendientes en la administración como la eliminación de trabas burocráticas o ser capaces de hacer las inversiones necesarias para dar la oportunidad a las empresas a comercializar y sacar el producto mucho más rápido" y ha lamentado en nivel de ejecución de inversión prevista por parte de la Junta de Andalucía.

"No podemos entender que, de los 1.300 millones para infraestructuras en Andalucía, el Gobierno andaluz se deje sin ejecutar el 47 por ciento, 600 millones", ha apuntado para señalar que se trata "de una falta de gestión que no podemos permitir". "Hemos conseguido algo pero no suficiente y confío que se pueda resolver a medio plazo", ha concluido.