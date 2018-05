Argüelles insiste en la necesidad de mantener la identidad de IU y hace un llamamiento a la calma

2/05/2018 - 13:35

La rueda de prensa conjunta de Podemos, IU y Equo para dar a conocer las enmiendas a los PGE pactadas por las formaciones ha dado pie a preguntar a los responsables políticos, el coordinador de Podemos Asturias, Daniel Ripa y el coordinador de IU, Ramón Argüelles, sobre la confluencia de ambas organizaciones.

Una vez más Argüelles ha manifestado que "ese no es un debate que toque ahora y no se debería estar hablando de esto", no obstante ha asegurado que serán los afiliados asturianos los que decidan el futuro de IU de Asturias y siempre manteniendo la identidad de la histórica formación.

Argüelles ha indicado que IU es "una organización con mucha historia en Asturias" y con importante peso en IU general por lo que ha manifestado que "no le cabe duda alguna de que las conclusiones que se extraigan serán buenas para Asturias".

Así, preguntado directamente por el documento en el que detalla la propuesta del comienzo del "proceso de desaparición de las personalidades jurídicas de las federaciones", Argüelles ha indicado que "sinceramente considera que ese debate no tocaba ahora pero se ha propiciado y por tanto se abordará". Así ha manifestado que "lo que vaya pasar en Asturias lo van a decidir los afiliados asturianos".

"Cuanto más unitaria sea la voz de IU Asturias mejor, por eso pido tranquilidad y calma ante un debate que está abierto y en el que hay que dirimir discrepancias", ha dicho Argüelles.

En este sentido el coordinador de IU Asturias ha vuelto a destacar que "estamos hablando de organizaciones distintas --Podemos e IU-- pero lo cierto es que hay sitios a los que sólos no llegan y lo importante es ponerse de acuerdo para mejorar la vida de los asturianos".

"La relación de IU y Podemos es buena en Asturias. Es claro que solos no alcanzamos y hay que buscar un camino para llegar juntos pero obviamente respetando las identidades de ambas formaciones. Lo que vaya a pasar lo decidirán los afiliados de Asturias. Que IU cambie y tenga un CIF u ocho CIF creo que no es lo importante", ha dicho.

Por su parte, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha indicado que en estos momentos existe un "proyecto de transformación" para tratar de cambiar el Gobierno del PP y considera que "hay que remar en esa dirección y esa es la responsabilidad que les obliga a entenderse con el resto de compañeros".

En este sentido, Ripa ha indicado que en Podemos "han aprendido a valorar la historia de lucha e historia de IU y siempre han estado dispuestos a trabajar juntos por los intereses de los asturianos y en esa dirección va el acuerdo sobre las enmiendas al PGE y otros".