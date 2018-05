Madrid. la presidenta de la asamblea hará la semana que viene la ronda de contactos para elegir candidato a la investidura

La presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, tiene previsto verse entre este jueves y viernes con los portavoces de los grupos parlamentarios para "empezar" la semana que viene la ronda de consultas de la que saldrá, previsiblemente, el candidato a la investidura.

Tras la dimisión de Cristina Cifuentes el pasado 25 de marzo, la presidenta de la Asamblea tiene que consultar con los grupos parlamentarios qué diputado es el que tiene mayor respaldo para someterse a una sesión de investidura.

Así, según confirmó la propia Adrados en la recepción en el patio de Real Casa de Correos con motivo del Dos de Mayo, empezará la ronda de consultas el lunes y el martes, para poder continuar con el procedimiento y fijar candidato y fecha de investidura.

"Habrá ronda de contacto y, en función de la información que me trasmitan, se fijará uno u otro candidato para hacer la investidura". Aseguró que todavía no puede fijar nombre ni fecha, pero sí dejó entrever que no habrá mucha demora.

"La fecha tope para fijarla es el día 30, pero yo creo que vamos a ir mucho más deprisa, y lo vamos a hacer a la mayor brevedad posible". Todavía, dijo Adrados, no hay fecha porque depende de lo que me trasmitan los distintos portavoces de los grupos parlamentarios.

Adrados, que es quién ha gestionado los tiempos políticos al no convocar el debate de la moción de censura que reclamó la oposición, recibió las críticas de PSOE y Podemos por un uso partidista de la institución. La dirigente popular aseguró este miércoles que no ha hablado con Cifuentes desde que ésta presentó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid y también del Partido Popular madrileño.

