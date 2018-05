Monago advierte de que la Junta "está quebrada" y por eso "quita" las ayudas a la natalidad

2/05/2018 - 13:55

El presidente del PP regional, José Antonio Monago, ha advertido de que la Junta "no tiene un duro" y "está quebrada" y por eso "quita" las ayudas a la natalidad, algo que a su juicio supone "un desprecio a los extremeños" en general y al entorno rural en particular.

PLASENCIA (CÁCERES), 2 (EUROPA PRESS)

Tras advertir de que debido a que el Ejecutivo autonómico "no cumple con el objetivo de déficit" en consecuencia "no tiene para" ayudas y "han quitado todo" aquello que "lo ha pedido poca gente", el 'popular' ha considerado que la Junta debería explicar las medidas que tenga previstas en favor del desarrollo de la comunidad, teniendo en cuenta que "la gente tiene que comer".

En este sentido, ha indicado que la Junta "no ha puesto" en marcha "ninguna" medida "más allá de las promesas de que va a subir el PIB no sé cuánto con inversiones extranjeras" pero que, según ha dicho, se verá o no se verá si se cumplen, y ante las cuales mientras tanto "la gente tiene que comer" y la Administración autonómica, por tanto, tiene que "resolver los problemas".

De este modo, a preguntas de los medios con motivo de su visita este miércoles a las Pistas Polideportivas de la Ciudad Deportiva de Plasencia, Monago ha considerado "un desprecio a los extremeños, uno más" la posibilidad de que "quitan las ayudas a la natalidad" en Extremadura "porque dicen que no son efectivas en los pueblos".

"Pues no... Es que es igual que las ayudas a las mujeres mayores de 75 años que tenían pensiones no contributivas que eran una ridiculez a juicio de la consejera de Hacienda... Claro, como su madre a lo mejor la tiene contributiva no piensa en la que no la tienen contributiva", ha aseverado el 'popular', quien ha advertido de que "si quitamos todas las ayudas al final bajamos ya la persiana completamente".

"Que me digan a mí que una pareja joven que tiene las ayudas a la natalidad en un pueblo pequeño no le viene bien, pero para los socialistas es una ridiculez... Pues que me digan cuáles son las medidas que van a poner, porque que yo sepa no han puesto ninguna", ha insistido Monago.

DESASTRE

Por otra parte, el presidente del PP extremeño ha subrayado que la actual legislatura "es un desastre" por parte del Ejecutivo autonómico del PSOE, a tenor de los datos de paro y de déficit que acumula la región, así como de la situación de las listas de espera sanitarias, entre otras cuestiones.

De este modo, ha insistido en su planteamiento de que ya "no" se espera "nada" del actual Gobierno regional del PSOE más allá que "hacer vallas de obras, inauguraciones y ya está"; y ha considerado también que a lo que puede aspirarse es a que "cuanto antes termine esta legislatura y decidan su futuro (del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara) los extremeños", porque "esta es una legislatura perdida con mucho desparpajo", ha afirmado.

"Esta legislatura Vara no ha hecho nada, aparte de llorar, de quejarse, de echar balones fuera, de convocarnos siempre a todos los demás para intentar disfrazar su ineptitud y su sesteo durante tres años no ha hecho nada", ha sentenciado el 'popular', quien ha añadido que la actual ha sido "la legislatura de los recortes en materia de infraestructuras por parte de la Junta", que "todo lo que escribe, lo que promete todo lo incumplen".

"No cumplen absolutamente nada", ha dicho sobre la Junta el 'popular', quien ha recordado que por el contrario en una reciente reunión del Pacto por el Ferrocarril "todo el mundo y especialmente el presidente de la Junta y la consejera alababan el esfuerzo de ADIF, el grado de concreción de las inversiones con plazos determinando tramo a tramo".

Al respecto, ha reconocido que le gustaría que "un socialista pudiera poner encima de la mesa un papel con compromisos y con fechas para lo que queda ya de legislatura", porque "no hay ni un papel". "Nos quejamos mucho del Gobierno de Madrid pero luego lo alabamos y sin embargo no hay ni un solo papel de los presupuestos de la Junta", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha criticado que los sindicatos de clase "no le pitan nunca a la Junta" cuando gobierna el PSOE, mientras que "al gobierno que se le pita es el que aporta infraestructuras muy importantes" para Extremadura como el tren, las pistas de atletismo en Plasencia, etcétera, en alusión al Ejecutivo central del PP.

En esta línea, ha señalado que "nadie le saca los colores" a la Junta cuando "no han hecho nada" en materia de infraestructuras (los socialistas).

SANIDAD

Por otra parte, Monago ha pedido a la Junta que resuelva los "problemas" de "sobrecarga asistencial" en el Hospital de Plasencia; y ha lamentado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "sigue sin dar soluciones a los problemas" cuando los "pediatras están de baja" en el hospital placentino, ha dicho como ejemplo.

Así, ha incidido en que "esto es un caos lo que va a quedar Fernández Vara como herencia el día que deje esto en 2019" en materia de listas de espera sanitaria y de especialistas médicos.

Finalmente, ha recordado que el PP ha puesto en marcha en la comunidad el buzón "SOS Paciente", que está recibiendo "mucha información", y ha anunciado que además se creará un enlace para que los extremeños conozcan sus "derechos" como pacientes.

"Ya que no le informa la Junta a quien se le pasa la cita, el periodo para atenderlo, lo vamos a hacer nosotros", ha afirmado Monago, quien ha añadido que en todo caso "eso lo tendría que haberlo hecho ya de oficio la Administración regional", ha apuntado.