PPN pide al Gobierno de Navarra que vuelva a firmar con la Delegación un convenio para limpiar pintadas a favor de ETA

2/05/2018 - 13:55

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha requerido al Gobierno de Navarra que vuelva a firmar un protocolo con la Delegación del Gobierno en la Comunidad foral para el borrado inmediato de las pintadas y pancartas que promueven el enaltecimiento del terrorismo.

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Beltrán ha remarcado que "en 2012 se firmó un protocolo que estaba funcionando perfectamente, y cuando los ayuntamientos hacían dejación de funciones al no borrar, como es su obligación, las pintadas y carteles que aparecían en los municipios, previo informe de la Policía Foral, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, era la Delegación del Gobierno de España en Navarra quien procedía al borrado o retirada de dichas pintadas".

Sin embargo, ha criticado que "en noviembre de 2016, y sin ningún tipo de aviso previo ni explicación, el Gobierno de Navarra rompió dicho protocolo, sin que haya sido sustituido por ninguna otra medida por parte del Gobierno foral para evitar las pintadas y pancartas proetarras".

Según ha expuesto Beltrán, "estamos viendo en los últimos tiempos cómo en diferentes municipios están apareciendo pintadas y pancartas de exaltación del terrorismo o de los terroristas, y que no están siendo borradas con la celeridad debida por parte de las instituciones responsables". "El último caso ha sido en Tudela, pero también existen precedentes en Pamplona y en otras localidades navarras".

En su opinión, "es indignante que esto se esté produciendo, y es más relevante aún cuando por parte del cuatripartito se ha aprobado una ley para sancionar a quienes incumplan la ley de Memoria Histórica y no retiren símbolos franquistas, al mismo tiempo que no mueven un dedo para sancionar a quienes no retiran pintadas o pancartas proetarras o de enaltecimiento del terrorismo".

Por todo esto, ha exigido al Gobierno de Navarra que, "para que vuelva el orden a los ayuntamientos navarros, vuelva a firmar el protocolo con la Delegación, y se vuelva de esta manera a evitar en las vías públicas estas pintadas, que tanto daño hacen a la sociedad navarra y, especialmente, a las víctimas del terrorismo de ETA".