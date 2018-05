La oposición pide a la Xunta "sentarse" y el PP ve que el fin de la huelga de justicia está "en manos de los sindicatos"

2/05/2018 - 14:22

Los populares rechazan que Rueda comparezca como pedían En Marea y BNG y abogan por debatir sobre las "amenazas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

Los partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia han instado a la Xunta a "sentarse" para tratar de poner fin a la huelga de empleados públicos de la justicia, ante lo que el PP ha afirmado que está "en manos de los sindicatos" resolver el conflicto, con "la última oferta" del Gobierno gallego.

Además, en la junta de portavoces celebrada este miércoles, tanto En Marea como BNG pidieron que el vicepresidente Alfonso Rueda compareciera en el próximo pleno, algo que ha rechazado el PP.

El portavoz de los populares en la Cámara autonómica, Pedro Puy, ha argumentado esta posición en la configuración del orden del día (con dos proposiciones de ley y otras dos comparecencias) pero también lo ha justificado, entre otros motivos, en que Rueda "ya compareció" el pasado 6 de marzo.

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Patricia Vilán, por su parte, ha explicado que por parte de su grupo "no habría ningún problema" en que esta comparecencia se produjese, toda vez que "está bien" que el Ejecutivo comparezca. Sin embargo, ha indicado que el PP "dijo que no" y ese fue "el único debate que hubo".

Mientras, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha acusado tanto a Rueda como al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de una "irresponsable actitud en todo este conflicto", sobre el que ha advertido de que "no se puede cerrar en falso".

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha considerado "lamentable" que su solicitud conjunta con la formación 'rupturista' no saliese adelante y ha criticado la "prepotencia" del vicepresidente, al que ha exigido "abandonar" la "intransigencia", pues el objetivo, ha dicho, no debe ser "doblegar" a una de las partes. "No entiendo cómo hoy tiene una silla vacía la Xunta", ha recriminado.

En esta línea, Villares ha demandado "un esfuerzo final" ante la existencia de posturas "no muy alejadas" y ha censurado que el Gobierno "trató de romper la unidad sindical" para lograr "un acuerdo que no garantizaba la paz social".

OTRO PREACUERDO O EL MISMO

Para la socialista Patricia Vilán, la Xunta "tiene que dar un poco de sensatez", por lo que ha propuesto que las partes se sienten "para poder hablar", llegar a otro preacuerdo y que los trabajadores vuelvan a votar, pues "ellos son los que tienen la última palabra".

Al respecto, Puy ha recordado que tras la última votación "se habló de amenazas y otras circunstancias" que en ciertos escenarios, según ha reflexionado, llevan a que los resultados sean anulados.

Por eso, preguntado por la alternativa que propone el PSOE, ha opinado que "la salida está en manos de los sindicatos" y ha abogado por que estos "se sienten con la Xunta con la última oferta" sobre la mesa.

El popular ha recordado las "más de 16 reuniones" mantenidas, con "ocho subidas o mejoras" contempladas, y ha defendido que en el próximo pleno la única proposición sobre justicia será una presentada por el PP. "Deben de tener otras prioridades", ha apuntado.