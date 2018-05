Maíllo no descarta una "candidatura colectiva" para liderar la confluencia entre Podemos e IU en Andalucía

2/05/2018 - 14:29

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha considerado este miércoles que "sería interesante" plantear una "candidatura colectiva" para liderar la confluencia que están negociando Podemos e IULV-CA en Andalucía de cara a los próximos comicios regionales.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Maíllo ha explicado también que, si se abre un proceso de primarias y en IU le piden que se presente, hacerlo "entra dentro de la consideración". "Igual que podría entrar en consideración una candidatura colectiva", ha agregado.

De hecho, al ser preguntado por la posibilidad de que la cabeza del cartel que presenten Podemos e IU cuando cierren la confluencia en Andalucía pudieran ser los dos líderes juntos, Teresa Rodríguez y él mismo, el portavoz de la coalición de izquierdas ha afirmado que esta posibilidad "sería interesante".

No obstante, Maíllo baraja otras opciones para decidir quién lidera la lista de este bloque de unidad, pues daría un paso atrás en el caso de que aparezca alguna persona para ser candidata a la Junta que sea "mejor" que ellos. En este punto, ha puesto en valor que Teresa Rodríguez comparte con él que "si se encuentra un mirlo blanco formidable estaremos encantados" de que lidere la lista.

En términos generales, el coordinador general de IULV-CA ha explicado que están trabajando en que la confluencia sea una opción política con la que la gente se sienta identificada, lo que cree que ocurrirá, independientemente del nombre que se le dé, si en la lista participan referentes políticos de ambas fuerzas.

Tras restar importancia a la marca, Maíllo ha explicado que ahora las negociaciones se centran "en decidir cómo afrontar y atraer a mucha gente que no está ni en Podemos ni en IU, que tiene ganas de cambio en Andalucía y que consideran que el PSOE-A es un modelo agotado al que le vendría bien ir a la oposición unos años".

En cuanto a la política de pactos que defiende IULV-CA, ha explicado que, como Podemos Andalucía, la coalición de izquierdas no va a permitir que gobierne el PP-A "ni por acción ni por omisión", una condición que ha hecho extensiva también a Cs. No obstante, ha matizado que impedir que gobierne el PP no implica que tengan que apoyar a ningún partido, sino "sólo permitir que gobierne alguien y hacerlo negociando".

ACTUALIZAR IU

De otro lado, y preguntado por el documento interno sobre la organización de la formación que se votará a nivel federal el 12 de mayo, Maíllo ha insistido en que las federaciones no perderán soberanía y que lo que atraviesa IU "no es un proceso de recentralización", sino que busca en convertirse en un instrumento mejor para poder conseguir sus objetivos políticos.

"Vamos a hacer un principio de actualización de un instrumento para conseguir nuestros objetivos y, por tanto, una sociedad más justa", ha agregado antes de explicar que, tras 32 años de historia, "hay que actualizarse buscando fórmulas más cómodas de militancia; adecuarnos a la Ley de Partidos, y configurar un instrumento que sea parecido a nuestros país, en IU somos federalistas y seguiremos así".