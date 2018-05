El PP cree que "el Consell ha provocado que el Hospital de la Ribera pase del 'top ten' a ser del montón"

2/05/2018 - 14:36

La vicesecretaria regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas, ha denunciado este miércoles que "la gestión sanitaria del Consell ha hecho que el Hospital de La Ribera pase del 'top ten' sanitario nacional a ser del montón por una obsesión ideológica".

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La 'popular' ha valorado en estos términos el primer mes de gestión pública del departamento de salud de La Ribera, en Alzira (Valencia), que arrancó el pasado 1 de abril, informa el PPCV en un comunicado.

Bastidas ha asegurado que el Hospital de Alzira "era de referencia nacional, con unos datos de calidad sanitaria excelentes". Un mes después de la reversión, ha lamentado que "está en entredicho tras el sectarismo de la consellera de Sanidad, Carmen Montón".

"Empiezan a notarse los malos efectos de la reversión en términos quirúrgicos, listas de espera y atención sanitaria", ha aseverado, para advertir que esta evolución "es mala y con tendencia a empeorar"

La diputada del PP ha relacionado esta situación con el hecho de que "la consellera no se ha guiado por motivos económicos ni por la eficiencia en la gestión sanitaria, sino por motivos ideológicos".

INVERSIONES EN LA RIBERA

Elena Bastidas se ha manifestado en estos términos en un encuentro con militantes y simpatizantes de la localidad valenciana de Carlet para explicar el impacto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en la comarca de La Ribera Alta, junto al senador Antonio Clemente y la portavoz local del PP, Laura Sáez.

En este contexto, la 'popular' ha afeado que "en Carlet haya una alcaldesa de Compromís, María Josep Ortega, que sea a su vez diputada autonómica que no haya peleado ni una sola obra para la comarca ni para el municipio".

Ha puesto como ejemplo que su grupo parlamentario y "ella misma" han votado en contra de inversiones por valor de 25 millones de euros en la comarca de La Ribera para ejecutar 16 proyectos educativos, sanitarios y de medio ambiente.

"¿De qué le sirve a los vecinos de Carlet tener una alcaldesa que no tiene peso en Les Corts?, se ha preguntado Bastidas, para insistir en que se trata de "una alcaldesa y una diputada invisible" para la comarca y que "no ha dudado en oponerse y frenar obras estratégicas como las mejoras para la residencia de Carlet".

De hecho, a su juicio, "Carlet y La Ribera han perdido una oportunidad histórica de tener una persona que pudiera defender obras para la zona", puesto que la primera edil "ha decidido traicionar a los vecinos".

En la misma línea, el senador ha asegurado que el Gobierno de España ha invertido o comprometido en los últimos años inversiones en esta comarca por más de 50 millones de euros, "algo que choca con los apenas 20 millones del Consell". Es decir, "el Gobierno de España invierte más del doble de lo que destina Puig y Oltra a estos municipios", ha afirmado.

Clemente ha criticado que "PSPV y Compromís han votado en contra de subirles las pensiones a más de 975.000 personas, 42.680 de ellos de La Ribera Baja que gracias al PP verán incrementar sus pensiones un 1,6%, llegando en las más bajas hasta un 3%". Para la Comunitat, "los PGE son un seguro a todo riesgo frente a un Consell en funciones".

Mientras la Generalitat "margina a La Ribera", el parlamentario ha resaltado que el Ejecutivo central "pone en marcha obras estratégicas como la conexión AP-7 con la ciudad de Alzira, la N-332 variante Sueca, la renovación de la línea Xátiva-Silla o las obras de modernización de regadíos en la acequia Escalona, en los regadíos tradicionales del Júcar".

"PARÁLISIS" EN CARLET

A nivel local, la portavoz del PP de Carlet ha denunciado que "en pleno mes de mayo, el Ayuntamiento aún no haya aprobado los presupuestos", algo que ha relacionado con "una parálisis administrativa y de iniciativas necesarias para la localidad".

"No quieren trabajar; están burlándose de los ciudadanos de Carlet", ha aseverado, al considerar que "no hay ni una inversión que sea de peso" tanto a nivel autonómico como provincial, y que la alcaldesa "no pinta nada porque no ha conseguido ni un solo proyecto a favor de la localidad".