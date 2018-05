Subdirector de Gestión Económica del SCS demanda por "injurias y calumnias" a funcionaria que denunció irregularidades

2/05/2018 - 15:00

El gerente lamenta esta "campaña" para "manchar" el SCS y la achaca a la "cercanía de las elecciones"

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Javier González, ha presentado un "inicio de demanda" por "injurias y calumnias" contra la jefa del servicio de Contratación Económica y Gestión Administrativa, la funcionaria Inmaculada Rodríguez, tras sus manifestaciones contra él y denunciando "irregularidades" en las contrataciones en un correo electrónico en febrero pero que se ha conocido públicamente la pasada semana.

González ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa junto con el gerente del SCS, Julián Pérez, y ha anunciado la presentación ayer de esa demanda contra la jefa de Contratación para "recuperar mi imagen y mi honor" porque considera que se han vertido contra él una "serie de injurias y calumnias" y acusaciones sobre "irregularidades" que, ha dicho, son falsas.

El subdirector, que no pudo comparecer en la anterior rueda de prensa con el gerente porque estaba siendo intervenido quirúrgicamente, ha considerado que "no parece que sea casualidad" que las afirmaciones que la funcionaria envió por correo electrónico en febrero se hayan dado a conocer públicamente ahora y cree que es "una campaña" política por la "cercanía de las elecciones".

González ha rechazado todas las acusaciones que la jefa de Contratación ha vertido en ese escrito y ha asegurado que algunas le han hecho "daño", como decir que su trato con el personal era "vejatorio", pero se ha centrado principalmente en las afirmaciones referentes a reuniones con empresas y asesores sobre algunos contratos.

"Tienes que hablar con proveedores que te expliquen las características técnicas de los equipos y proyectos... es un tema integral de trabajo que sirve para elaborar un pliego de condiciones técnicas al que puedan optar todos y luego tienes el pliego administrativo y la licitación", ha señalado el subdirector, que ha indicado que hay contratos que "quedan desiertos porque el pliego está mal planteado" y, para evitar eso, "hay que hablar con los que saben".

En cuanto a la contratación de asesores, tanto Pérez como González han indicado que se han contratado para algunas obras y contratos y éstos han ayudado a los técnicos del SCS. Así, como ejemplo, han apuntado que se contrató asesoramiento para el contrato de los laboratorios de diagnóstico y, gracias a ello, se pasó de pagarse 19,8 millones a 12,14, lo su supone un ahorro de 7,6 millones "para el bien de los ciudadanos de Cantabria".

Sobre la denuncia de contratos que se solapan, González ha explicado que se refieren a la pintura de los centros de salud y ha negado ese solapamiento. Ha explicado que se contrató de urgencia pintar los centros de El Zapatón, General Dávila y San Vicente de la Barquera y, posteriormente, se sacó a concurso el mantenimiento de los centros de salud de todo el sistema, adjudicado a Elecnor por 734.000 euros y que incluye pintar 10 centros al año, habiéndose realizado ya esta labor en 16 desde principios de 2016.

PÉREZ LAMENTA QUE SE TRATA DE "MANCHAR" EL SCS

Después de que el subdirector explicase los motivos que le han llevado a presentar la demanda, el gerente del SCS ha vuelto a afirmar que "no ha existido ninguna irregularidad" en las contrataciones realizadas desde el verano del 2015 que inició su gestión y ha considerado que lo que está sucediendo es "una campaña" para "manchar" el Servicio Cántabro de Salud.

Una campaña que, a su juicio, ha puesto en marcha una formación política --el PP, aunque no le ha citado--, y a la que después se han sumado otras --como IU que ha llevado el caso a la Fiscalía de Cantabria para investigue esas presuntas irregularidades--, y que, debido a la "cercanía de elecciones", se intentan "poner sombras sobre la gestión".

El gerente del SCS ha insistido en la "buena gestión" realizada y que, ha enfatizado, avalan las auditorias de la contratación de las diferentes gerencias, así como la intervención, cuyos informes "son públicos" al igual que "todos los contratos" del Servicio Cántabro de Salud.

Ha detallado que en esta legislatura la contratación del SCS ha crecido en un volumen económico del 227%, lo que se ha hecho con los "mismos medios humanos y técnicos", y ha destacado algunos contratos importantes como renovación total de la Alta Tecnología de Valdecilla y Laredo o el concurso de los tres laboratorios de diagnóstico que "en la legislatura anterior se querían privatizar y además incumplían la ley de contratos".

Pérez ha ensalzado que, en su etapa al frente del SCS, la gestión asistencial, económica y de personal "se ha coordinado como nunca" y ha asegurado que "nunca antes había habido que dedicar tanto tiempo y esfuerzo a controlar exhaustivamente" los servicios del Hospital Valdecilla y que ahora es necesario debido al contrato de colaboración público-privada (CPP) realizado por el PP para concluir las obras del centro hospitalario.

"Tanto la mejora cuantitativa como cualitativa de la gestión en estos años, añadido a la cercanía de las elecciones, es lo que quiero entender que está detrás de quienes quieren poner una mancha sobre el SCS", ha lamentado el gerente.

Pérez ha reivindicado el trabajo realizado por el equipo del SCS y especialmente por el de Contratación, que está solo formado por seis personas y que ha introducido mejoras, como la petición siempre de tres presupuestos para cada contrato o el trabajo "principalmente con empresas cántabras", cuando el PP lo hacía con "empresas de fuera de la región e incluso multinacionales".

"Se han conseguido unas grandes mejoras en la gestión económica", ha resaltado, y ha lamentado que se critique que se hayan contratado asesores externos para determinados contratos, cuando su resultado "ha sido bueno para los cántabros", con "millones de euros" de ahorro.

"HAY MUCHO QUE DECIR" SOBRE CONTRATOS DE ETAPA DE PP

Tras negar de nuevo esas irregularidades, el gerente del SCS ha considerado que sobre lo que "sí hay mucho que decir" es de las contrataciones realizadas en Valdecilla en la pasada legislatura, cuando la actual presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, era consejera de Sanidad, con "deficiencias" en expedientes de obra o "compras fuera de contrato" y, tras conocerse que IU ha llevado las presuntas irregularidades a la Fiscalía, Pérez ha esperado que "haga lo mismo" con la etapa de Gobierno del PP.

"Nosotros entendemos que no se ha cometido ninguna irregularidad y que, sin embargo, hay mucho que decir de las contrataciones que se hicieron en la legislatura pasada", ha insistido el gerente que, preguntado sobre por qué no lleva él la gestión del PP a la Fiscalía, ha dicho que "no es quién para hacerlo, solo soy un gestor".