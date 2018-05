Unos 16.000 adolescentes catalanes son víctimas de acoso escolar según Save the Children

2/05/2018 - 14:57

Urge una ley para erradicar todas las violencia que sufre la infancia

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Unos 16.000 adolescentes en Catalunya --un 9% de los estudiantes-- aseguran haber sufrido acoso escolar durante los últimos dos meses y 12.500 --un 7%-- se consideran víctimas de ciberacoso, según datos del informe 'Aquí, avui, encara' de Save the Children.

Este estudio también alerta de que siete de cada diez adolescentes reconocen haber recibido insultos, el 27,4% asegura que estos han sido frecuentes, un 34,5% dice que ha sufrido golpes y un 8,4% los ha sufrido de forma frecuente, ha informado la ONG este miércoles en un comunicado, en el Día Internacional contra el Acoso Escolar.

La entidad ha asegurado que estas "cifras terroríficas" se tendrían que revisar al alza ya que se trata de situaciones poco detectadas, y que se producen en general fuera de las aulas, donde no hay presencia del profesorado.

Durante 2017, más de un millar de niños de diez centros educativos de Barcelona ha participado en un proyecto piloto de la entidad, junto al Consorci d'Educació de Barcelona y la Diputación, de talleres de educación emocional para prevenir el acoso escolar.

El proyecto también ha formado a un centenar de docentes en metodologías de educación emocional y comunicación no violenta, 125 profesionales de los Equipos de Asesoramiento Pedagógico y 40 de los servicios sociales.

La responsable de Políticas de Infancia de Save the Children en Catalunya, Emilie Rivas, ha asegurado que el acoso escolar "no es un juego de niño y tiene consecuencias muy graves para la salud física y mental de quienes lo padecen", y que no es solo responsabilidad de los centros, sino que también necesita respuestas institucionales.

Por ello, Save the Children ha pedido que se apruebe urgentemente una Ley para la erradicación de todos los tipos de violencia que sufre la infancia, que en el caso del acoso escolar debe contar con formación específica para los profesionales que trabajan con menores.