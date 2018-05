La mujer muerta en Burgos a manos de su expareja se negó a declarar contra él en un juicio por malos tratos

2/05/2018 - 15:02

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos sobreseyó en noviembre de 2017 la denuncia que la última mujer muerta en Castilla y León por violencia de género, S.P.M, había interpuesto contra su entonces pareja, después de que la víctima se negara a declarar en el juicio.

BURGOS, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo constata este mismo juzgado, que ha recibido este miércoles las actuaciones relacionadas con la detención y la posterior puesta a disposición judicial de la expareja de la fallecida, J.D.L.C, contra quien S.P.M. formuló denuncia por malos tratos el 18 de octubre de 2017 que dio lugar a la apertura de diligencias urgentes.

Sin embargo, previo informe del fiscal, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó auto de sobreseimiento provisional el 23 de noviembre de 2017, al haberse acogido la perjudicada a su derecho a no declarar, manifestando su deseo de no ser recocida por el médico forense y no solicitando una orden de protección.

ORDEN DE ALEJAMIENTO INCUMPLIDA

Con posterioridad, S.P.M. formuló nueva denuncia por malos tratos el 23 de marzo de 2018 contra del ahora detenido. El Juzgado de Guardia procedió a la apertura de diligencias y dictó con fecha 24 de marzo un auto de orden de protección.

Sin embargo, horas después se quebrantó presuntamente la orden de protección acordada cuando ambos fueron reconocidos por una dotación policial dentro del mismo vehículo. Recibidas ambas actuaciones, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer acordó, mediante auto de 26 de marzo de 2018, la detención inmediata de J.D.L.C., y el 6 de abril de 2018 dictó la expedición de una requisitoria de búsqueda y detención.

J.D.L.C. mató, presuntamente, a su expareja tras propinarle una paliza. La joven falleció en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), hasta donde fue trasladada tras sufrir, en la noche del pasado sábado, una brutal agresión en la calle Candelas

Los hechos se produjeron en la noche del sábado cuando la víctima y el ahora detenido coincidieron en esta zona del barrio de Gamonal, y por causas que se desconocen aún el hombre propinó una paliza a S.P.M, cuyos gritos alertaron a un vecino, que fue quien avisó a la Policía.