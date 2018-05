Maíllo acusa a Susana Díaz de intentar "desviar" la atención de los problemas de Andalucía hablando de elecciones

2/05/2018 - 15:13

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha acusado este miércoles a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de intentar "desviar" la atención de los problemas reales que padece Andalucía hablando de si hay o no adelanto electoral. "Me llama la atención que la preocupación de Susana Díaz no sea qué medidas abordar para atajar los problemas de Andalucía y no entretenernos con el debate de si hay adelanto electoral o no", ha agregado.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Maíllo ha considerado que ahora mismo el PSOE-A "no tiene condiciones" para adelantar los comicios porque "necesitarán datos que le consoliden una proyección positiva a sus objetivos electorales", si bien cree que las alusiones de la jefa del Ejecutivo andaluz a las urnas responde a "su agenda de desviación de lo que puede ser el centro de los problemas de Andalucía".

"En la palabra de Susana Díaz tengo muchas reservas, no es una mujer de palabra en muchas ocasiones", ha sostenido Maíllo al hilo de que Susana Díaz haya negado en reiteradas ocasiones que vaya a adelantar las elecciones en Andalucía. No obstante, ha asegurado que a IU no le obsesionan las elecciones sino "intentar resolver los problemas de urgencia que suceden en Andalucía, que muchos tienen que ver con la Junta".

En este punto, ha criticado que miembros del Gobierno andaluz hayan participado en las manifestaciones que recorrieron las ciudades andaluzas este Primero de Mayo porque "son responsables de la precariedad laboral de muchos trabajadores de la Junta". En concreto, ha afeado al consejero de Empleo, Javier Carnero, que participara en la protesta de Málaga "cuando su departamento es responsable de coordinar las políticas de empleo en Andalucía, donde la propia administración tiene en precario muchos servicios externos".

Del mismo modo, el líder andaluz de IU ha advertido de que, a cuenta de las normas que están comenzando su trámite en el Parlamento, "si aceleran la entrada de leyes no tiene sentido que adelanten las elecciones, eso sería un fraude político en el que dicen que quieren dar impulso a leyes pero que adelantan para que no se lleven a cabo".

ELIMINAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO SIN CONTEMPLACIONES

De otro lado, y al hilo de la campaña de recogida de firmas que se ha iniciado para que no prescriban los delitos sexuales, Antonio Maíllo ha afirmado que "todo lo que abra el debate social sobre la eliminación de la violencia de género sin contemplaciones, sin matices, viene bien".

En este sentido, ha planteado que el debate debe también centrarse en saber si las decisiones que se toman, "y nos provocan casi asco" --en alusión a la sentencia de 'La Manada'--, son motivadas por el marco normativo, que "no se adecua a las exigencias sociales", o bien se debe a quien las interpreta.

Con todo, Maíllo, tras saludar la movilización suscitada en torno a este caso, también ha considerado que es necesario educar en igualdad y "formarse continuamente" para que "se derogue el machismo en la cotidianeidad".