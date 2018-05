El Botànic ve un "parche" y un "insulto" la enmienda de Cs para dar 10 millones al transporte metropolitano de València

2/05/2018 - 15:11

La formación naranja cree que es una propuesta "viable y sensata" y advierte: "Mejor conseguir 10 millones que nada"

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

PSPV, Compromís y Podemos han calificado este miércoles como "un parche", un "insulto a los valencianos" y "un intento de marear la perdiz" la enmienda de Ciudadanos (Cs) a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para dotar con 10 millones al transporte metropolitano de València, que no cuenta con financiación en el proyecto presentado por el Gobierno.

El portavoz del grupo socialista, Manolo Mata, ha señalado que a Cs "se le ha visto el plumero" porque "ha pactado unos Presupuestos Generales del Estado y se ha olvidado del área metropolitana de Valencia" y ahora plantea una enmienda que aporta 10 millones al área metropolitana valenciana y sube 10 millones a la catalana cuando "en Cataluña tienen 109 millones y aquí cero euros".

"No se puede ser bienqueda", ha dicho, para señalar que los diputados socialistas van a "trabajar para que haya sí o sí 38 millones de euros para el área metropolitana de València" y han presentado junto a Compromís y Podemos una enmienda para que se incluya esa cantidad que si lograra otros apoyos podría prosperar. "Lo demás es marear la perdiz", ha agregado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha respondido aludiendo a las palabras de la diputada de Cs por Alicante Marta Martín en las que se refería a la coalición como "nacionalismo inútil", ante lo que ha asegurado: "Más inútil es presentar la enmienda de 10 millones sabiendo que no es ni un tercio de lo que se necesita".

"No es solo inútil, es un insulto a los valencianos, esta diputada de Alicante debería estar peleando para que la enmienda de Compromís, PSPV y Podemos sea aprobada y no estafando a los valencianos con 10 millones que no sirven ni para comenzar a mover el transporte público", ha subrayado Ferri, para quien ni PP ni Cs "tienen un proyecto claro para los valencianos".

Antonio Estañ (Podemos) considera que Cs "ha propuesto un parche a partir de un presupuesto que han cocinado ellos" y ha indicado que lo lógico, y esa es la intención de la formación morada, es que ellos apoyen la enmienda de PSPV, Compromís y Podemos y "se comprometan a no dejar a València atrás".

Por su parte, la portavoz de Cs en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha calificado de "irresponsabilidad" que PP y PSOE "permanezcan en el inmovilismo, unos porque no quieren apoyar la enmienda de 10 millones de euros para el transporte metropolitano y otros porque quieren más dinero".

Ha asegurado que su enmienda es viable, sensata" y Cs "ha venido a hacer los deberes". La oposición a esa propuesta, ha advertido, "lo único que puede derivar es en que no llegue ni un solo euro" y "mejor conseguir diez millones que nada".