La literatura infantil y el gallego-asturiano protagonizan el acto institucional de la Selmana de les Lletres

2/05/2018 - 15:27

Medio centenar de niños y niñas han participado junto a diputados y representantes institucionales en el acto institucional de la Selmana de les Lletres, celebrado este miércoles en la Junta General. En él, la literatura infantil y juvenil en lengua asturiana han sido protagonista, aunque también el gallego-asturiano.

OVIEDO, 2 (EUROPA PRESS)

Este ha sido el idioma de alguno de los textos leídos por los diputados, pero también el que ha usado el presidente del Parlamento, Pedro Sanjurjo, que se ha dirigido a todos los presentes y mientras todo el acto en el idioma hablado en el Occidente asturiano, entre los ríos Navia y Eo.

Se trata de un hecho que tiene especial relevancia al tratarse del segundo cargo institucional de la comunidad autónoma, nada más por detrás del presidente del Principado. Por otro lado, Sanjurjo ha leído un cuento popular en gallego-asturiano que escuchaba en su propia casa, titulado 'Adiós carne de Santiago'.

Por otro lado, el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha leído un capítulo de 'El Principín' de Antoine de Saint-Exupéry, del que ha recordado que se cumplen 75 años de su publicación; y la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, realizó lo propio con 'El poema que cayó a la mar', de Aurelio González Ovies.

Mientras tanto, 13 diputados que han representado a todos los grupos se han encargado también de leer textos. Han sido cinco de Podemos Asturies --Rosa Espiño, Enrique López, Lorena Gil, Andrés Vilanova y Lucia Montejo--, dos de IU-IX --Concha Masa y Ovidio Zápico--, dos de Ciudadanos --Nicanor García y Armando Fernández Bartolomé--, dos de Foro Asturias --Cristina Coto y Carmen Fernández Gómez--, y una de PSOE y PP --Nuria Dehesa y Gloria García, respectivamente--.

Como curiosidad Rosa Espiño ha leído un poema de Sofía Castañón, escritora y diputada de Podemos Asturies en el Congreso, y Cristina Coto ha optado por 'La batalla de Covadonga', de Caveda y Nava. Mientras tanto, la 'popular' Gloria García ha escogido un texto de Berta Piñán.

Por otro lado, Milio Rodríguez Cueto ha sido el autor seleccionado por Nicanor García y Carmen Fernández Gómez, mientras los diputados Andrés Vilanova y Oviedo Zápico han leído textos en gallego-asturiano.

Entre un total de 29 escritores, Adolfo Camilo Díaz, Chechu García, Milio Rodríguez Cueto o Berta Piñán han sido algunos de los autores más leídos, la mayoría incluidos dentro de 'Cúntame un cuentu-Cúntame un conto', editado por la Consejería de Cultura y que se regalará este viernes, Día de les Lletres, al comprar libros y música en asturiano.

Además de políticos, en el acto institucional también huborepresentantes de otras instituciones, como la vicepresidenta de la Academia de la Llingua Asturiana, Marta Mori, que junto a Sanjurjo y Genaro Alonso han presidido el acto y que después de recordar la cantidad de mujeres que escriben en asturiano ha leído un texto de Paquita Súarez Coalla.

Por otro lado, el director general de Deportes, Ramón Tuero, sorprendió haciendo un homenaje al desaparecido Igor Medio, leyendo la letra de la canción 'Los fayeos de mayo'.

LOS NIÑOS PROTAGONISTAS

Con todo, por encima de los autores y los políticos, el protagonismo ha sido para el medio centenar de niños de las escuelas Buenavista I, de Oviedo, y Villalegre, de Avilés que han ido a la Junta General. Dos alumnos del Villalegre, Olaya Álvarez González y Xulio Belver Gutiérrez, han leído fragmentos de 'Arroz, agua y maíz', de Berta Piñán.

Xulio Belver, que ha dicho que no estaba nervioso porque ya había practicado en casa, ha explicado que el texto está inspirado en un niño de siete años que vive en Irán. Sobre aprender asturiano, ha indicado que le gusta porque "está bien saber otro idioma".

Por otro lado, Olaya Álvarez, ha dicho que iba a leer un texto sobre un niño "que atraviesa la selva o los silencios, contado todo de una forma muy poética". Esta niña de 10 años ha indicado que sus padres siempre le dicen que si quiere aprender algo nuevo que no sea el asturiano que pruebe, "pero yo prefiero ir a lo que siempre he ido y me gusta".

La maestra de estos escolares de Avilés, Sonia Romano Monero, ha explicado que llevan un mes preparando lectura, ha reconocido que había unos "poquitinos" de nervios y ha explicado que han escogido el libro porque estaban trabajándolo en clase.

"Lo hemos hecho como si fuera una obra de teatro, les prestó mucho. Además, lo de venir a la Junta General prestó también, porque pensaban que iba a ser algo más serio y les ha valido para aprender cosas", ha indicado.

Por otro lado, en representación de la escuela Buenavista de Oviedo, Manuel García Tuñón y Yaiza Majo González han recitado el cuento 'Capiellín colloráu', de Xosé Gago y Vicente García Oliva.