Un acto jotero y una concentración el 13 de mayo en Andorra recordarán al ganadero José Luis Iranzo

2/05/2018 - 15:50

El presidente de la peña El Cachirulo de Andorra, Alejo Galve, ha presentado este miércoles en Teruel el acto jotero que se celebrará el 13 de mayo en Andorra, con la participación de más de treinta joteros de toda la provincia de Teruel, y la concentración que servirá para rendir homenaje y recordar al ganadero José Luis Iranzo, asesinado por el exmilitar serbio Norbert Feher, conocido como 'Igor el ruso', el pasado 14 de diciembre en esta localidad turolense.

Con este acto se advertirá de que el asesinato de José Luis Iranzo "se podía haber evitado, así como el de dos guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero", asesinados esa misma tarde, poco después por 'Igor el ruso'. "En la comarca reivindicamos saber lo ocurrido", ha aseverado Galve.

El homenaje jotero a José Luis Iranzo estará precedido de una concentración a las cinco de la tarde junto al monumento a su abuelo, al cantador de jotas José Iranzo, el Pastor de Andorra, ha detallado un portavoz del colectivo de los Amigos de Iranzo, Manuel Alquézar.

Alejo Galve ha informado de que "habrá alguna jota alusiva a José Luis y el homenaje tendrá lugar en el pabellón polideportivo de Andorra con entrada libre para todo el que acuda a rendirle homenaje" y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Andorra en la organización de este evento.

Esta iniciativa, ha detallado Alquézar, "es de diversas entidades que nos siguen apoyando, nos sentimos amparados, y habrá esa concentración previa como agradecimiento". Ha lamentado que en la Subdelegación del Gobierno "no dicen nada, hemos pedido información siguiendo el protocolo, con educación, nos debían decir algo, se nos prometió que cuando se levantará el secreto de sumario, se ha levantado y no se ha respondido a las preguntas, no se nos ha dicho ni una palabra".

Alquezar ha recordado que en diciembre pasado hubo una entrevista con el subdelegado de cuyo contenido no han hecho publicidad, para insistir en que la falta de respuesta "nos parece una falta de respeto, pero vamos a seguir, al final tendrán que hacer algo por vergüenza".

"NO HUBO DISPOSITIVO EXTRAORDINARIO"

En este sentido, se ha referido a las declaraciones que están teniendo lugar ante el juzgado de Alcañiz en la instrucción del caso y que, en su opinión, demuestran "que no hubo un dispositivo, que entiendan que la gente no es tonta, la gente quiere saber lo que pasó, no se puede mentir de esa manera".

De las declaraciones ante el juzgado del capitán de la Guardia Civil se desprende que "el dispositivo no fue ni riguroso ni suficiente, hubo un helicóptero una mañana y perros de rastreo; el zulo del asesino estaba a 500 metros, los guardias civiles estaban sobreexpuestos a un peligro muy grande", ha advertido.

"No hay derecho a que la gente viva con miedo, ahora hay miedo", ha sentenciado Alquezar, al indicar que ante la gravedad de los primeros disparos --ocurridos el 5 de diciembre-- "no hubo un dispositivo verdaderamente extraordinario".

Alquezar también ha informado de que desde el grupo de Amigos de Iranzo se ha puesto en marcha una iniciativa para que las comarcas encabecen reivindicaciones de infraestructuras y de apoyo al medio rural y ha manifestado que estas instituciones ya se han dirigido al ayuntamiento "en la línea de la manifestación que ahora convoca Teruel Existe".