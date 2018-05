Los vecinos tachan de "chantajista y mafioso" el paro de los hosteleros y lo contraprogramarán con acto reivindicativo

2/05/2018 - 16:15

La Federación de Asociaciones de Vecinos organiza una 'camada' en Pérez Casas para reivindicar el descanso de los vecinos

MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La Federación de Asociaciones de Vecinos, integrada en la plataforma 'Murcia descansa', ha organizado para el próximo sábado una actuación en la calle para reclamar que el descanso vecinal se anteponga a los intereses de los hosteleros, quienes han anunciado el cierre de 200 establecimientos del centro de la ciudad de Murcia el día 5 en protesta por las nuevas Zonas de Protección Acústica Especial.

La calle Pérez Casas acogerá así el sábado, a las 11.30 horas, una 'camada', llenando la vía de camas en las que se podrán leer distintos mensajes reivindicativos en una 'performance' con la que se pretende hacer ver a la sociedad que es necesario compatibilizar el descanso de los murcianos con el ocio en el municipio.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos califican la decisión de los hosteleros de cerrar sus bares el próximo sábado de "improcedente, chantajista y mafiosa". Por su capricho, inciden, "vamos a dar una muy mala imagen como ciudad a las miles de personas que visitan Murcia este fin de semana con motivo del festival" WARM UP Estrella Levante 2018.

"No entendemos que si aún no hay nada definitivo, ya que desde el Ayuntamiento no se ha cerrado nada y todavía se están estudiando las alegaciones, los hosteleros se empeñen en llevar a cabo esta medida egoísta en la que anteponen su interés personal al interés común de los vecinos de Murcia", han añadido desde la Federación, que lamentan que "se crean con supremacía pretendiendo que se siga perjudicando nuestro descanso con tal de llenarse ellos los bolsillos".

"No sabemos si son conscientes de que, con su decisión, nos van a dar la oportunidad de descubrir la gran calidad de vida de nuestra ciudad sin fuentes contaminantes de ruidos y vivir, el próximo sábado una 'fiesta del descanso'", continúa el comunicado de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que concluye que "los hosteleros se han creído los amos de la ciudad durante mucho tiempo, con muchos privilegios. En la ciudad vivimos todos y tenemos que compatibilizar sus intereses a los nuestros".