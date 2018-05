El Pleno reprueba al concejal de Seguridad, que ha pedido disculpas, por "imputaciones falsas" a bomberos

2/05/2018 - 16:49

Aprobado instar a negociar para desbloquear la huelga

MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

El conflicto de los bomberos, que llevan más de un año en huelga, ha vuelto a colarse en el pleno de Málaga. Así, entre otros, ha salido adelante, con 18 votos a favor y 12 en contra, reprobar al concejal de Seguridad, Mario Cortés, por "sus imputaciones falsas" a la plantilla y el comité de huelga de los bomberos. Por su parte, Cortes ha pedido disculpas "si por mis declaraciones ha dado la impresión de que he criminalizado a la plantilla, es un colectivo al que tengo respeto".

También se ha aprobado, entre otros, instar al cumplimiento inmediato de las obligaciones legales del equipo de gobierno del Ayuntamiento en materia de negociación con el comité de huelga, por ser este órgano representativo de los funcionarios en huelga, con independencia de los ámbitos en que se plasmen los acuerdos que se puedan alcanzar con dicho comité.

Asimismo, de la moción conjunta de Málaga Ahora y Málaga para la Gente también ha vuelto a salir adelante, entre otros, con 18 votos a favor y 12 en contra cumplir los acuerdos plenarios aprobados en relación con el reglamento.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha criticado que "no se están respetando los servicios mínimos y no se garantiza la huelga en condiciones al colectivo de bomberos". "Es muy duro decir que el que más trabaja, para que todo quede garantizo, con esos no se negocia y se pone la seguridad de malagueños en peligro", ha advertido.

Para Torralbo, "se están vulnerando los derechos" y ha lamentado los expedientes que se está abriendo a la plantilla: "la guerra sucia sigue contra unos funcionarios que están cumpliendo", ha dicho. Eso sí, ha advertido de que "no se van a rendir porque es cuestión moral, ética y de decencia y no sólo para ellos, también por la seguridad de los malagueños".

Ha dejado claro que "no podemos abandonar a este colectivo" y ha vuelto a criticar que "no se está haciendo nada por resolverlo". Por último, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que "se haga cargo y presuma de ser capaz de resolver el conflicto".

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha criticado que tras más de un año en huelga, ni tan siquiera el equipo de gobierno se ha sentado a negociar y "la vía emprendida ha sido la del desprestigio de estos funcionarios y criminalizarlos".

Así, ha dicho que la "vía de desprestigio y criminalización de los bomberos no ha servicio para nada, salvo para enquistarlo, y ha tenido un efecto al revés de lo que el equipo de gobierno buscaba". Pese a ello, ha continuado Zorrilla, "siguen con esa misma estrategia". Por ello, ha exigido que se negocie con la plantilla.

CORTÉS PIDE DISCULPAS

Por su parte, Cortés ha incidido, frente a las críticas al alcalde de que no soluciona la huelga, que la responsabilidad de solucionar el conflicto "es mía, porque es la delegación que ostento".

De igual modo, en relación con sus declaraciones en los medios, ha vuelto a pedir disculpas "por si ha dado la impresión de que he querido criminalizar a la plantilla; es un colectivo le tengo respeto y evidentemente todas y cada una de sus intervenciones se realiza con profesionalidad". Por ello, ha querido dejar constancia de su respeto y reconocimiento al trabajo de los bomberos: "no pretendo criminalizar a la plantilla".

En este sentido, la oposición ha valorado que, tras más de un año, haya tenido palabras de disculpas con los bomberos, aunque han dicho que "no se puede quedar en un gesto y no le redime de todo lo anterior".

Por otro lado, el edil de Seguridad ha dicho que ha habido "avances" sobre sus reivindicaciones, asegurando que ya está en negociación el convenio colectivo y también se ha convocado una reunión sobre el reglamento.

Sobre los expedientes disciplinarios, ha dicho que corresponde a instructor y ha sido criticado por la oposición de izquierdas, al entender que hay cuestiones políticas. De igual modo, ha afirmado que, como ha pedido el juez, se hará un protocolo de llamadas en caso de situación de emergencia.

Por su parte, el concejal del PSOE Rafael Gálvez ha advertido al regidor de que "la mano tendida para solucionar la huelga no es seguir expedientando a los bomberos", preguntándose "dónde está el diálogo". Asimismo, ha presentado varias enmiendas que han sido aceptadas.

También ha exigido que el alcalde se disculpe con los bomberos "porque es el máximo responsable de los Recursos Humanos de este Ayuntamiento". "Se ha criminalizado y se sigue criminalizando a los bomberos y la prueba está en los últimos expedientes. No maltraten más a los bomberos y solucione ya el conflicto, que está en sus manos", ha concluido.

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha criticado que "por desgracia" no se termina nunca de solucionar este conflicto. "El dialogo en democracia no debería ser negociable y cuanto menos sentarse para tratar el tema", pidiendo, por tanto, "entablar diálogo y poder llegar a puntos de encuentro".

Por último, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha criticado, incluso, que el comité de huelga no ha sido reconocido desde primera hora y "se ha tratado de ningunearlos con insinuaciones de que la huelga no existía", ha concluido.