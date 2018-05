El PP pide actuar ante la "llegada masiva" de despedidas de soltero y no permitir "alteraciones de convivencia"

2/05/2018 - 16:47

Beltrán Pérez señala que Sevilla debe ser una ciudad "amiga" del turismo pero no de actos "lesivos" para los vecinos

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha reclamado este miércoles al alcalde, el socialista Juan Espadas, que actúe urgentemente frente a la "llegada masiva" de grupos de despedida de soltería, manifestando que el PP apoya que la capital andaluza sea una ciudad "amiga" del turismo, pero avisando de que es necesario "limitar" el fenómeno de las despedidas de soltero para ahuyentar a quienes "alteran la convivencia" en las calles.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha manifestado que Sevilla comienza a sentir "síntomas" de los "desequilibrios" entre el modelo turístico promovido por el Gobierno local socialista y los intereses y derechos de los vecinos, el propio sector turístico y hasta quienes visitan la ciudad.

Al respecto, ha señalado el "crecimiento descontrolado de los apartamentos turísticos", pues un estudio refleja que Sevilla contaría (al momento de dicho sondeo) con 1.495 viviendas con fines turísticos registradas y legalizadas, frente 9.179 "no registradas". En ese sentido, y en referencia al desplazamiento de la población nativa de las zonas turísticas al ser destinadas las viviendas a tal fin o subir sus precios, Pérez ha indicado que la proliferación incontrolada de los pisos turísticos está incidiendo "en la esencia y la configuración de la ciudad".

"DESNATURALIZACIÓN" DE LA CIUDAD

Pero sobre todo, ha alertado de la "llegada masiva" de grupos de personas que desembarcan en la ciudad para celebrar despedidas de soltería, pues algunos de estos grupos acaban protagonizando todo "tipo de espectáculos" que "desnaturalizan" la ciudad, cometiendo actos "lesivos" para la convivencia y molestando a vecinos y también a otros turistas. Para defender este aviso, Beltrán Pérez ha mostrado un vídeo con imágenes de personas ataviadas con disfraces obscenos o cómicos por las calles del centro, mediando incluso el caso de un joven que se desnudaba de torso hacia abajo.

"Los vecinos de las zonas turísticas, del casco histórico o Triana, están a punto de estallar", ha manifestado, llamando a "actuar antes de que surja un movimiento de turismofobia".

Por eso, ha reclamado al alcalde que haga cumplir la ordenanza municipal de Convivencia y además la "adapte" para hacer frente a situaciones derivadas del turismo y que puedan afectar a "los vecinos y el alma de la ciudad". En ese contexto, ha pedido que la Policía Local intervenga decididamente ante grupos de despedidas de soltería que no respeten la "convivencia", para demostrar que Sevilla "no es una ciudad amiga de las despedidas de soltero que alteren la convivencia o no respeten" a los vecinos.

Igualmente, ha considerado que estas problemáticas derivan del "continuo laberinto de indefinición" que marca las políticas del gobierno local en materia de turismo.

MODELO "DURADERO"

Así, ha criticado que el alcalde haya dejado que "se le vaya de las manos el modelo turístico" y ha reclamado "un modelo duradero", que no relegue la ciudad a un mero destino "de bajo coste" y genere actividad más allá de "la estacionalidad" y las situaciones coyunturales. Para ello, según ha manifestado, es necesario adoptar medidas urgentes frente a las situaciones ya descritas, atendiendo a los vecinos antes de que surjan movimientos de "turismofobia".