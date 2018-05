'Mos Movem' se concentrará el sábado en Ibiza en contra del 'decretazo' del catalán

2/05/2018 - 16:59

La plataforma 'Mos Movem' ha convocado este sábado en Ibiza una concentración en el paseo Vara de Rey a partir de las 19.00 horas en contra del 'decretazo' del catalán.

IBIZA, 2 (EUROPA PRESS)

Una de las impulsoras de la protesta, la empresaria Úrsula Mascaró ha relatado en un escrito que se ha "cansado de estar callada", ha declarado en relación a quienes la han criticado por dar su opinión en redes sociales sobre temas políticos y sociales del país.

"No soy filóloga, ni filósofa, ni intelectual, ni historiadora y tampoco escritora, soy una persona como decimos por aquí normal y corriente, pero que me he cansado de estar callada", ha manifestado.

En el escrito, Mascaró ha asegurado que muchos de los que querían que se callase se "llenan la boca de la palabra tolerancia y hermandad en público", mientras que en mensajes privados "insultan, coaccionan y amenazan". También ha denunciado cómo la han llamado "facha, inmoral, ultra antimenorquinista, inculta".

Según la impulsora de la plataforma, ahora con el 'decretazo' "ya nos están tocando una parte importantísima de nuestra vida tranquila en estas Islas que tanto amamos". Mascaró se ha cuestionado además si se sabe "lo que cuesta" conseguir que vengan a vivir a Menorca, Ibiza y Formentera, los trabajadores del IbSalut.

"Hay muchos posibles trabajadores en IbSalut que ni envían el currículum a las Islas. Tienen otras alternativas donde no les piden una acreditación lingüística de catalán. Ahora estamos a tiempo para detener que al menos los que tenemos aquí no se vayan", ha considerado, lamentando que por ahora se han ido ya, según Mascaró, más de 20 especialistas. Al final, ha avanzado, se podrían llegar a tener "graves problemas asistenciales".

Desde la plataforma han reiterado que con el 'decretazo' quieren arriesgarse a perder "grandes profesionales".