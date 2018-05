NNGG-A: La Ley de Juventud "tiene graves deficiencias" y "consolidará el fracaso" de las políticas de Susana Díaz

2/05/2018 - 17:45

El presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía (NNGG-A), Kike Rodríguez, ha lamentado que el Gobierno andaluz haya perdido "una nueva oportunidad" para dotar a los jóvenes andaluces de una Ley de Juventud que dé respuesta a sus grandes problemas y demandas.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, el dirigente de la organización juvenil del PP ha valorado así la aprobación este miércoles por el Consejo de Gobierno del proyecto de ley de Juventud, un texto, a su juicio, "claramente insuficiente, que cuenta con graves deficiencias", y que "consolidará el fracaso de las políticas de Susana Díaz para los jóvenes".

Ha recordado que los jóvenes andaluces "llevamos 35 años esperando una ley" y que la presidenta de la Junta ha tenido el texto guardado cuatro años en un cajón "para retomarlo a última hora, con prisas y a las puertas de un proceso electoral".

En este sentido, ha señalado que el proyecto de ley, "basado en lo que ya había aprobado en 2014", ha recibido "numerosas observaciones negativas en distintos informes y dictámenes", como el que elaboró el Consejo Económico y Social el pasado mes de diciembre. "El Gobierno socialista debería haberse planteado entonces dar marcha atrás, ante un planteamiento claramente perjudicial para la juventud andaluza", agrega.

Así las cosas, Rodríguez ha advertido de que la iniciativa aprobada "no recoge un aumento presupuestario y es continuista con el raquítico presupuesto existente, excluye a los ayuntamientos y no regula los temas importantes relacionados con la participación y los servicios básicos para los jóvenes".

Además, ha hecho hincapié en que "ha sido la propia consejera quien ha reconocido que esta ley viene a consolidar lo existente". "Efectivamente, se trata de una copia de lo que ya existe, que consolidará lo que han conseguido los gobiernos del PSOE-A: un 47 por ciento de desempleo entre los jóvenes, y que el 80 por ciento no puedan acceder a una vivienda".

También ha asegurado que algunas de las medidas señaladas incluidas en materia de vivienda "ya las han puesto en marcha muchos ayuntamientos", toda vez que cree que el problema radica en la falta de vivienda pública. "La Junta debe actuar en la construcción de viviendas públicas específicas para los jóvenes", ha apostillado.

Con todo, el presidente de NNGG-A ha defendido que "los jóvenes andaluces no necesitamos más promesas, sino medidas específicas que no aparecen en esta Ley", cuando ha incidido también en que el proyecto de ley "no cuenta con el consenso necesario", y que, tal y como está planteada, es una "estafa a las puertas de unas elecciones" a la juventud andaluza, "de la que NNGG y el PP-A no van a ser cómplices"