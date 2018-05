La nueva diputada de En Marea admite que hubo un accidente con heridos con su coche sin seguro

2/05/2018 - 18:56

Torregrosa reduce este "problema administrativo" a un "asunto puramente privado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

Julia Torregrosa, que será nueva diputada de En Marea en el Parlamento gallego en próximos días, ha admitido este miércoles que su coche estuvo implicado en un accidente de tráfico con heridos sin tener el seguro "al día".

Así lo ha apuntado este miércoles a preguntas de la prensa en rueda de prensa en relación con un información de El Correo Gallego en la que se indicaba que un coche a su nombre, que llevaba más de un año sin seguro, se vio implicado en un accidente con heridos en Poio (Pontevedra) a principios de marzo en el que Torregrosa no conducía.

"Hubo un accidente de tráfico en el que pude verificar que el seguro no estaba al día como yo pensaba", ha explicado, pues se trata de un seguro "con una compañía de Internet" que se encuentra "fraccionado" en una cuenta "online". "Y me encontré que no tenía el seguro al día", ha expuesto.

En una rueda de prensa en Santiago con la líder de Podemos Galicia, Carmen Santos, Torregrosa ha informado de que en su coche --que sí tiene la ITV en regla-- hubo un herido que "quedó más grave" en ese accidente, mientras "los otros fueron heridos leves".

Cuestionada sobre si esos heridos leves iniciaron algún procedimiento contra ella, ha respondido: "Aún no hay nada iniciado, supongo que habrá un juicio". "Yo no tengo ninguna información porque información oficial no llegó", ha agregado.

DEFIENDE QUE FORMA PARTE DE SU VIDA PRIVADA

"Tenemos mil cosas a hacer y mil cosas en la cabeza y, lamentablemente, fue así, está solucionado", ha afirmado sobre el accidente, en lo que reduce a "un problema administrativo". "Lamento mucho la situación", ha añadido.

De este modo, Torregrosa ha identificado lo sucedido en ese accidente como "asuntos puramente privados". "Sinceramente creo que mi vida privada no tiene nada que ver con el trabajo que tengo que hacer", ha aseverado.

PERFIL

Julia Torregrosa, que figura en el número siete de la lista de En Marea por Pontevedra, tomará posesión del acta que deja libre Xoán Hermida, diputado que ha renunciado a su escaño.

Profesora de educación secundaria en un instituto de Poio (Pontevedra), es la responsable de Educación del partido morado en Galicia, y forma parte del círculo de Pontevedra de Podemos desde hace cuatro años.

De joven militó en juventudes socialista, pero dice que solo estuvo "unos meses" porque no se encontró "muy bien". Entró en Podemos como "algo ilusionante" al ser "una nueva forma de hacer política".

De este modo, Torregrosa afronta esta nueva etapa con "la máxima ilusión" y va a "intentar hacerlo bien", con especial atención a las problemáticas en educación como la precariedad de los docentes.

De tal forma, abandonará de forma "inminente" su puesto en el centro docente una vez deje resueltos diversos asuntos pendientes como notas de sus alumnos.

Además, Carmen Santos ha puesto a Torregrosa como ejemplo de "integración" en Podemos, ya que ha recordado que formó parte de la lista de Breogán Riobóo que concurrió contra ella misma para liderar la formación morada en Galicia.

APOYO A QUINTEIRO

Por otra parte, preguntada sobre su opinión acerca de la situación de la diputada Paula Quinteiro, implicada en un altercado nocturno con la policía en Santiago, Torregrosa ha defendido que Quinteiro "no es culpable de nada".

A continuación, Julia Torregrosa ha defendido que "es una cuestión que está más que hablada y no hay mucho más que decir".

RENUNCIA DE HERMIDA

Está previsto que Torregrosa asuma su escaño el próximo martes --si bien ella ha dicho no haber sido informada todavía de los plazos-- tras efectuar el excoordinador de Marea Pontevedra, Xoán Hermida, su renuncia al escaño en el Parlamento después de que el Consello das Mareas aprobase la celebración de la consulta no vinculante a los inscritos sobre el futuro de la diputada Paula Quinteiro --a raíz del incidente en el que se vio envuelta con la Policía de Santiago--.

Todo ello después de que Juan Merlo --presente en la rueda de prensa celebrada este miércoles en Santiago-- presentase su dimisión al descubrirse que había mentido en su currículum.

Así las cosas, una vez formalizada la baja de Merlo, Xoán Hermida fue declarado diputado electo por la junta electoral el pasado viernes 20 de abril. Sin embargo, reiteró su decisión de no asumir el acta pero matizó que tampoco renunciaría formalmente a ella hasta que no se resolviese la continuidad de Paula Quinteiro.

Hermida y el portavoz de En Marea, Luís Villares, pactaron una fórmula para que el pontevedrés se adscribiese "de forma provisional" al Grupo Parlamentario de En Marea, aunque el pontevedrés dejó claro que no tenía ninguna intención de adquirir la condición plena de diputado (lo que significa que no cobraría sueldo de la Cámara).

El objetivo de esta maniobra fue evitar que el partido instrumental perdiese de su condición de líder de la oposición en la Cámara, ya que, transcurridos cinco días desde su declaración como diputado y en caso de no pedir su adscripción a un grupo, sería enviado de forma automática al grupo mixto. Finalmente, Hermida ha renunciado formalmente a su acta este miércoles.

"CACERÍA" CONTRA VILLARES

Por otra parte, Xoán Hermida aseguró este miércoles en una entrevista con la TVG que: "La única cacería que veo aquí desde hace dos años es contra Luís Villares, desde la oposición y desde algunos sectores del partido, nunca vi otra caza".

A preguntas de los medios sobre estas palabras, Santos ha replicado que "es absolutamente falso" que exista una cacería contra Villares, y cree que debe ser Hermida quien aclare "por qué hace esas afirmaciones que nada tienen que ver con la realidad".

Finalmente, ha justificado que el grupo parlamentario tiene "autonomía" para tomar sus decisiones, "algo que es lo sensato", pues "se toman acuerdos como grupo".