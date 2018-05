El Ayuntamiento insta al Gobierno estatal a que cumpla con el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género

2/05/2018 - 19:21

EL Ayuntamiento de Oviedo ha acordado este miércoles durante el pleno instar al Gobierno estatal a que cumpla con el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, con los votos favorables de PSOE, IU y Somos y las abstenciones del PP y de Ciudadanos.

OVIEDO, 2 (EUROPA PRESS)

La concejala de Igualdad, la socialista Marisa Ponga, ha defendido esta proposición --presentada por PSOE, Somos e IU--, según la cual, el consistorio recibirá 20 millones de euros para implantar nuevas medidas contra la violencia de género, como la educación en igualdad, la formación de cuerpos policiales y de abogados o medidas de prevención de la violencia machista.

Marisa Ponga ha asegurado que nos encontramos ante un engaño del gobierno estatal del PP y una ausencia de lo acordado en el Pacto. "No lo vamos a permitir", ha asegurado. "Las actitudes del gobierno de Rajoy demuestra que no tienen palabra, que no creen en la lucha contra la violencia de género contraviniendo lo que aparece en el pacto", ha afirmado.

La edil Cristina Pontón (IU) ha asegurado que desde los Ayuntamientos hay que exigir "que se cumpla lo pactado, aunque sea insuficiente". "Cuando se trata de violencias machistas miráis para otro lado, señores del Partido Popular", ha afirmado.

Tanto Ciudadanos como el PP se han abstenido en la votación de la proposición. A juicio del concejal de Ciudadanos, Luis Zaragoza, los grupos parlamentarios se encuentran debatiendo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el Ayuntamiento no debe entrar en debates de este tipo. "Bastante tenemos con debatir los presupuestos de aquí, como para debatir los PGE", ha afirmado.

A juicio del PP el gobierno cumplirá con lo pactado. Por otro lado, el concejal 'popular', Eduardo Rodríguez, ha reprochado al tripartito que realizara contratos verbales para la campaña contra las violencias sexistas del pasado San Mateo.

"El PP intenta desviar la atención a otras cuestiones que pueden abrir otro capítulo, que cuando quiera estaré dispuesta a discutir", le ha respondido Ponga.