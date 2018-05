El pueblo de Anna Gabriel empieza una campaña de solidaridad este fin de semana

Sallent celebrará un festival de música y quiere extender la campaña en Catalunya

La entidad Sallent Respon (Barcelona) creada tras la marcha de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Suiza empezará este fin de semana una campaña de solidaridad con ella en su pueblo natal con una serie de actos y un festival musical.

En una rueda de prensa del Comitè de Solidaritat amb Anna Gabriel, las portavoces de la campaña 'Free Ana Gabriel. Free them all' han explicado que la campaña busca recaudar fondos, tras investigarse a políticos independentistas por presuntos delitos por los que se piden más de 30 años de prisión.

La portavoz del comité, Gemma Codina, ha explicado que se trata de dos días de música y actividades para "recaudar fondos para el sostén económico de Anna Gabriel y sus familiares y otras causas antirrepresivas", como la Caja de Resistencia de los tres antifascistas condenados el 12 de octubre de 2013 tras una reyerta con grupos ultras.

Los organizadores cuentan con más de un centenar de voluntarios para preparar el evento y esperan una asistencia máxima de 5.000 personas, que contarán con zona de acampada y que podrán asistir el viernes a una charla entre la exdiputada de la CUP Mireia Vehí y el abogado suizo de Gabriel, Olivier Peter.

La entrada al festival cuesta de 15 a 20 euros por un día, y de 25 a 30 por los dos, y habrá comida popular, conferencias de exdiputados como Isabel Ballet y Josep Manel Busqueta, y se presentará el libro de Anna Gabriel.

El sábado se celebrará una reunión para desarrollar "en todo el mapa de los Països Catalans una red de respuesta a la estrategia represiva del Estado" desde los municipios, que se canalizará a través de la campaña 'Free Anna Gabriel'.

Codina ha afirmado que "la represión busca desmovilizar para que el Estado pueda atacar derechos básicos", por lo que ha llamado a la participación solidaria en este evento y otros que prevén preparar.

La pareja del presidente de Òmnium Cultural --Jordi Cuixart--, Txell Bonet, también ha participado de la rueda de prensa: ha destacado la importancia de la solidaridad con los encausados y ha recordado que, cuando se les "ataca, se está atacando a todos".

Ha subrayado la labor para internacionalizar la situación de los presos y la pedagogía que hace Gabriel en Suiza: "Allí todos tienen claro que es un juicio político, y hay que agradecer a Anna que esto sea posible".

Considera que a través de ese trabajo "la causa en España será difícil de sostener", por lo que ha celebrado que su labor sea en beneficio de los encarcelados.

La periodista Natza Farré ha destacado el papel de Gabriel "defendiendo la voz de las mujeres", y ha lamentado que una de las primeras críticas que se hizo sobre ella cuando fue a Suiza fuera sobre su cambio de peinado.

Ha destacado la dificultad de las personas que se han ido al extranjero: "Es terrible vivir en un país del que no puedes volver, porque da igual si has hecho una cosa o no, si has cometido un delito o no, porque te pueden mandar a la cárcel".

Por eso, ha explicado que celebran con este festival que existan personas en su situación por haber "peleado por construir un país donde merezca la pena vivir".