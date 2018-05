Esther Fernández dice que las decisiones judiciales no pueden ser "asamblearias"

La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, ha dicho este jueves que respeta las manifestaciones que se están produciendo en contra de la sentencia de 'La Manada', pero ha añadido que las decisiones judiciales no pueden ser "asamblearias".

OVIEDO, 3 (EUROPA PRESS)

"Estamos llegando a un punto en el que parece que se pretende que la calle tome decisiones en todos los sentidos: decisiones legislativas, políticas y ahora también decisiones judiciales... Calculo que lo siguiente será ir a votar para diagnosticar a un enfermo, porque no sé a donde vamos a llegar", ha apuntado.

Fernández se ha pronunciado a estos términos en Oviedo a preguntas de los periodistas que se interesaron por si le preocupaban las manifestaciones que se estaban produciendo por todo el país en contra de la sentencia.

Tras insistir en que la gente tiene derecho a la manifestación y la protesta, ha añadido que le parece "peligroso" actuar "a toque" de esas manifestaciones. "A mí me costó muchos años de estudio y preparación para tener conocimiento en lo mío; y en lo que no sé no me meto", ha indicado. "Puedo protestar , puedo quejarme, pero pretender que mi voluntad sea la buena es peligroso y arriesgado", ha reflexionado.

En relación a la sentencia en sí, Esther Fernández ha dejado claro que el proceso aún no ha terminado y que el sistema judicial español es bastante garantista, con la posibilidad de recurrir a otras instancias. Se ha mostrado confiada en que el recurso que se presentará desde Fiscalía estará "muy fundamentado" y ha evitado dar más opiniones. En su opinión, es "lógico" que surjan discrepancias, porque se trata de interpretaciones de una norma. "Lo importante es que esas interpretaciones estén bien hechas", ha subrayado.