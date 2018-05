IUCyL celebra el sábado en Valladolid el I Encuentro de Asambleas Locales para debatir sobre convergencia y unidad

3/05/2018 - 13:31

Busca una unidad con movimientos sociales y más allá de partidos, un programa participativo y procesos de primarias abiertas

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida Castilla y León celebrará este sábado, 5 de mayo, en Valladolid el I Encuentro de Asambleas Locales para debatir sobre unidad, convergencia y política electoral, para lo que se pretende dar voz a las bases y no tomar las decisiones sólo en los órganos de dirección.

Así lo ha explicado el coordinador de la formación en Castilla y León y procurador en las Cortes, José Sarrión, acompañado por el secretario de Organización de IU en la Comunidad, Jorge Barragán, quienes han presentado este Encuentro, que se desarrollará en el Centro Cívico Delicias bajo el lema 'Cómo tejer redes para la confluencia en Castilla y León'.

Con este "nuevo espacio", se pretende que los militantes de base de IU en la Comunidad, pertenecientes a todas las asambleas, puedan acudir a debatir sobre las políticas de "convergencia y unidad" que "Castilla y León necesita", para lo que se conformarán grupos de debate y trabajo que abordarán estas cuestiones a lo largo de todo el día, ha explicado Sarrión.

El coordinador de IU ha hecho un llamamiento a la sociedad de cara a la necesidad de unidad en el proceso electoral de 2019, ya que no se trata sólo de un movimiento de cara a los militantes después de la "mejor noticia" para la izquierda, que es el debate de las personas y la vuelta a la "calle", a la que ha recordado que pertenece.

Por ello, considera que la situación obliga a tomar una determinación a la izquierda, algo que hará la formación, bajo tres ideas fundamentales en las que se basará este Encuentro.

En concreto, Sarrión ha concretado que se persigue no sólo la unidad de las fuerzas políticas tradicionales, sino también de los movimientos sociales, de las personas a título individual y un espectro "amplio" de la sociedad, pero además un programa elaborado a tiempo con máxima participación de quienes participen en la convergencia y unidad y un proceso de elección de candidatos "radicalmente democrático", con primarias abiertas.

En esta línea, ha aclarado que no se trata de un invento de ahora, sino que ya se hizo en las listas municipalistas en 2017 en cinco de las nueve capitales de provincia (con Imagina y Ganemos y Valladolid Toma la Palabra), que fueron capaces de movilizar a miles de personas y que, tras un primer encuentro autonómico en Palencia celebrarán otro en junio, todo ello con el apoyo de IU.

Así, se trata de "permeabilizar" la organización, que sea más accesible y democrática y hablar "en pie de igualdad" con toda la militancia, lo que puede ser un "pistoletazo de salida" para el mayor número de candidaturas de unidad posibles, incluso a nivel autonómico.

DECISIÓN DE LAS BASES

Por su parte, Jorge Barragán ha explicado que el encuentro trata de contar con las asambleas locales llevar el foco de las decisiones a las bases porque consideran que la Coordinadora de Castilla y León, que conforman 54 personas, no es el lugar adecuado para tomar decisiones "de amplio calado".

El secretario de Organización de IUCyL ha advertido de que en el proceso de elecciones de 2019 no sólo se "juegan" desalojar al PP o Ciudadanos de las instituciones y evitar gobiernos de la derecha sino también la construcción de un bloque "alternativo" para llevar adelante los derechos y deberes y las ilusiones de la gente.

El "gran reto", ha reiterado, es la construcción de un bloque alternativo y plural en el que puedan estar las mareas, los sindicatos, las candidaturas municipalistas, etcétera, también en el ámbito regional.

En cualquier caso, José Sarrión ha garantizado que IU concurrirá a las elecciones, aunque el debate de la "marca" es "secundario" y ha recordado que la propia Izquierda Unida nació como un proceso de convergencia y ha puntualizado que ahora es el momento del debate de los contenidos, de los programas, pero sobre todo del "método" sobre el que se conforman estas candidaturas de unidad, que debe ser democrático, horizontal y participativo.

Sarrión ha aclarado que aunque IU ha participado en estos procesos de convergencia siempre ha mantenido su autonomía, tanto jurídica como política y así será en cualquier proceso de convergencia porque cree que la unidad es algo "bueno" y ha advertido de que "otra cosa diferente" es lo que algunos han pretendido señalar, que supondría renunciar a su identidad. "De ninguna manera", ha aseverado.

En cuanto a una candidatura de este tipo con Podemos, Sarrión ha señalado que puede ser tanto con ellos como con otras formaciones como Equo, pero ha insistido en que cuando se habla de un "gran frente contra el neoliberalismo" se refiere a las características que plantean, es decir, no sólo hablar de formaciones políticas sino también de un programa horizontal y participativo, con primarias abiertas porque es el método "más justo" y "ético".

En este contexto y en referencia a si se presentaría como candidato a la Presidencia de la Junta, José Sarrión ha aclarado que "no hay razones" para no hacerlo, ya que sus estatutos limitan a ocho años la presencia en cargos públicos, pero antes de hacerlo tendría que contar con el apoyo de la formación y ha apuntado que el objetivo no es un diseño de candidaturas de arriba a abajo, sino de forma participativa y democrática.