CCOO convoca huelga en Imaja después de que la plantilla lleve tres meses sin cobrar

El sindicato CCOO ha convocado huelga para el 14 de mayo en la Asociación Imaja, que gestiona en la provincia de Jaén el servicio de medidas judiciales dirigidas a menores en medio abierto, después de que sus 15 trabajadores en plantilla, en su mayoría educadoras sociales, lleven tres meses sin cobrar las nóminas, al margen de algunos casos en los que además se les adeudan nóminas sueltas del año pasado.

La secretaria general del Sindicato Provincial de Enseñanza CCOO Jaén, Noemí Montilla, ha indicado a Europa Press que la convocatoria de huelga se ha presentado después de meses intentando negociar con la presidencia de la asociación sin haber obtenido resultado.

Montilla ha recordado que Imaja gestiona este servicio, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, y que "ha dejado de pagar a sus trabajadores, a pesar de recibir puntualmente las percepciones económicas contratadas con la Administración autonómica". "Nos consta que está cobrando puntualmente, pero no explica los motivos por los que no paga a sus trabajadores que a pesar de no cobrar siguen prestando el servicio por responsabilidad con los menores y sus familias".

Para Montilla, "resulta incomprensible que la Junta de Andalucía esté pagando en tiempo y forma a la asociación Imaja, sin olvidar que estamos hablando de dinero público, y que dicho dinero no se esté utilizando para, como corresponde, abonar el salario a los trabajadores".

La base principal de Imaja es ejecutar el cumplimiento de las medidas judiciales de medio abierto impuestas por el Juzgado de Menores de Jaén y trabajar con los menores en situación de riesgo.

CCOO ya había denunciado tanto la precariedad laboral de estos trabajadores de un servicio público "tan delicado" que da cobertura a una ley de carácter estatal, como es la ley de responsabilidad penal del menor, como las irregularidades en la contratación de los profesionales que atienden el servicio.

"Las trabajadoras y trabajadores de Imaja son personas responsables que se vuelcan en su trabajo y por eso están abusando de ellos porque, cobren o no cobren, el servicio lo han ido prestando y no se ha visto perjudicado en ningún momento, pero ya no pueden más", ha señalado la responsable sindical.

A su vez, también han puesto en conocimiento de la Consejería de Justicia, como última responsable del contrato con Imaja, tanto el incumplimiento de la normativa laboral por parte de la entidad como el "mal uso que se está dando al dinero público y, por ello, le hemos exigido su rápida intervención para resolver esta incomprensible situación".

Los problemas no son nuevos y en los últimos diez años ha habido problemas con el cobro de las nóminas ya que "por sistema las paga a sesenta días" y la deuda con la Seguridad Social, según un informe de la Inspección de Trabajo, supera los 255.000 euros.

"No podemos seguir así", ha dicho Montilla, al tiempo que se ha mostrado confiada en poder avanzar en el Sercla, aunque "todavía no tenemos fecha".