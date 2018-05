PGE.- PSOE critica los "cero euros" para Doñana y pide a Rajoy que sea "sensible" con la protección del medio

El coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE onubense y senador, Amaro Huelva, ha criticado este jueves que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recoja "cero euros" para el desarrollo de sus competencias en el Parque Nacional de Doñana, por lo que le ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sea "sensible" con la protección del medio natural.

HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el senador socialista ha reprochado al PP onubense que sea "cómplice" del "maltrato" del Gobierno central a la provincia y ha recordado que la partida correspondiente a Doñana se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. En este sentido, ha precisado que "se ha pasado de los 428.000 euros en 2016 a los 142.000 euros de 2017 y a los cero euros en las cuentas de 2018".

Por ello, se ha mostrado convencido de que Andalucía recibe "un trato vejatorio" en los PGE y ha recordado el papel tan relevante de las personas de la comarca para la conservación de Doñana, espacio que merece "otro trato" y que el Gobierno sea "sensible" con sus necesidades.

Tras criticar que Rajoy "no vele" por un lugar al que "luego va de vacaciones", ha subrayado que el Ejecutivo "no debe dar la espalda" al Parque Nacional de Doñana y le ha reprochado que esté a favor del almacenamiento de gas en un espacio tan sensible.

Amaro Huelva, que ha asegurado que el PP "se está cebando con la provincia", ha indicado que dichos agravios los padecen "los ciudadanos", por lo que ha hecho hincapié en la importancia de un cambio de postura.

Igualmente, ha recordado que el trasvase de 15 hectómetros cúbicos que precisa el Condado tampoco cuenta, a su juicio, con el respaldo del Gobierno y ha criticado "la doble moral" del PP que "a los regantes les dice una cosa y luego no hace nada porque se debata la Ley de Trasvase en el Congreso".

En este punto, el senador ha incidido en la necesidad de que la Mesa de las Cortes incluya "ya" en el orden del día del pleno en el Congreso de los Diputados la proposición de ley remitida por el Parlamento de Andalucía sobre el trasvase del Condado. Además, ha solicitado "más recursos" para el canal de Trigueros y que se tenga en cuenta el desdoblamiento del túnel de San Silvestre dada la importancia de este proyecto.

Por su parte, el senador se ha referido a una serie de proyectos que, a su parecer, no tienen el trato y las partidas que merecen como la N-435, que cuenta con una partida "ridícula", "el nulo mantenimiento" que se hace en la N-433 o "el intento de que la línea férrea Huelva-Zafra muera por inacción".

NUEVA ESTACIÓN

De otro lado, respecto a la inauguración de la nueva estación de trenes, el socialista ha lamentado que "se haya eliminado la Alta Velocidad para Huelva" y ha demandado "líneas del siglo XXI". A su juicio, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, debe aprovechar su visita a la capital para "anunciar una rectificación" y asegurar que "se va a incluir la Alta Velocidad y comprometerse con fechas".

Finalmente, Amaro Huelva ha insistido en la necesidad de que el ministro "no venga a hacerse fotos sino que venga a anunciar inversiones" para el impulso y desarrollo de la provincia.